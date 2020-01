Die LoL-Mannschaft von Schalke 04 hat in der ersten Woche der LEC 2020 beide Auftaktspiele verloren. Dabei hatte man sich von dem Star-Carry FORG1VEN vor der neuen Saison der League of Legends viel versprochen. Doch ausgerechnet der frühere ADC erwies sich als zu stark.

Das ist die Situation bei Schalke: Schalke war letztes Jahr das viertstärkste Team in Europa. Doch in der neuen Saison hat Schalke sein LoL-Team auf 3 Positionen verändert.

Sie haben ihren jungen Carry, Elias „Upset“ Lipp, verloren, der gilt als einer der besten ADCs und Talente in Europa, dafür haben sie den 27-jährigen FORG1VEN ins Team geholt. Der Grieche ist zwar eine Legende, hat aber seit Jahren nicht mehr professionell gespielt.

In Power Rankings wurde Schalke vor der Saison als eher schwächer eingeschätzt und die ersten Ergebnisse gehen jetzt in die Richtung.

FORG1VEN, die große Hoffnung von Schalke 04 dieses Jahr.

1. Spiel verliert Schalke auf Augenhöhe

Das war das 1. Spiel: Im ersten Match der LEC 2020 trat Schalke gegen Excel Esports an, die wurden als „ähnlich stark“ eingeschätzt. Es war für beide Teams eine Standortbestimmung, wo sie so früh in der Saison stehen, wie die Abläufe, die Kommunikation und die Teamfight laufen.

FORG1VEN spielte im ersten Match 5-4-8 mit Xayah.

Das Match entpuppte sich als knappe Angelegenheit. Excel konnte letztlich in 40 Minuten gewinnen. In der neuen LoL-Saison scheinen Spiele im Schnitt deutlich länger zu dauern als früher.

FORG1VEN konnte sich auf der Botlane mit Xayah gut halten und auch der deutsche Midlaner Felix „Abbedagge“ Braun auf Cassiopeia erzielte eine gute Bilanz. Nach 18 Minuten lag Schalke 04 nach einem Tripple-Kill von Abbedagge sogar mit 7-3 vorne.

Die entscheidende Szene war letztlich aber ein Teamfight, den der Excel-Supporter Tore mit einer Unbreakable Wall auf Braum entschied. Mit der konnte er eine Menge Schaden verhindern.

Am Ende lag Excel bei Kills mit 20-18 knapp vorne.

Nach dem Match schien man bei Schalke aber ganz zuversichtlich zu sein, dass man gut in die Saison starten würde.

Keine Chance gegen Origen

Das war das 2. Spiel: Deutlich bitterer ging das 2. Spiel der Woche gegen Origen aus. Das endete nach 38 Minuten mit 15-4 für Origen.

Dort drehte der früher Schalke-ADC, Upset, auf. Der spielte mit Senna eine 7-0-4.

Schalke hatte vor allem in der Midlane Probleme, da sah Abbedagge auf Ryze kein Land und spielte 0-5-2. Der wurde immer wieder in den Fokus genommen und gezielt gegankt.

Die Niederlage war bitter, weil Schalke chancenlos schien und so als würden die Absprache im Team nicht stimmen. Origen präsentierte sich hingegen mit starker Frühform und so, als passt da einiges zusammen. Die konnten in der ersten Woche sogar gegen das Top-Team Fnatic gewinnen.

So sieht es jetzt aus: Nach der ersten Woche liegt Schalke auf dem letzten Platz der LEC.

Besser sieht es für G2 Esports aus, die konnten beide Auftakt-Spiele gewinnen, wie man es von ihnen erwartet hatte.

China pausiert wegen Virus

Was ist in den anderen Ligen los?

In den USA hat der Dauermeister, Team Liquid, gegen die neu aufgestellten Cloud 9 verloren. Team Liquid fehlt wegen Visaproblemen der eigentliche Start-Jungler Broxah.

In China setzt die LoL-Liga LPL derweil bis auf weiteres aus. Hier will man abwarten, bis das Coronavirus unter Kontrolle ist und keine Gefahr mehr für die Spieler darstellt.

Das Schicksal von Schalke in LoL hängt 2020 an einem wilden Griechen

Das Titelbild stammt vom Twitter-Account von Schalke 04 esports.