Der E-Sport-Clan FaZe hat eine radikale Wende durchgeführt und 14 Mitglieder per Twitter-Entscheidung rausgeworfen, darunter auch die Twitch-Streamerin Kalei (24). Die findet den Rauswurf ungerecht und brutal.

Was geht da bei FaZe ab?

Er war ein bekanntes Mitglied von FaZe, FaZe Jarvis:

FaZe Clan wirft 14 Mitglieder per Twitter-Post raus

Das war jetzt die brutale Entscheidung: Einer der Gründer von FaZe, FaZe Banks, hat am 27. April einen Tweet verfasst, in dem er 14 Namen aufzählt, darunter sich selbst und Streamer wie Stable Ronaldo oder Nickmercs.

Dazu schreibt er: „Alle anderen sind raus. Das ist unser Kader.“

Banks hat damit auf einen Schlag, 14 Mitglieder entlassen und die Anzahl der Mitglieder von FaZe halbiert.

Für eine Streamerin stirbt ein Traum

Das ist die Reaktion: Mitglied im FaZe-Clan zu sein, war für viele Streamer ein Traum und ein Lebensziel. Es gab 2022 sogar eine eigene Game-Show, um Mitglied bei FaZe zu werden.

Eine diejenigen, die es erwischt hat und die Banks nun rausgeworfen, ist Kalei, eine Twitch-Streamerin, die für ihr Spiel in Call of Duty: Warzone und Apex Legends bekannt ist:

Kalei war auf Twitch völlig aufgelöst, dass es sie getroffen hat und weinte.

Sie sagte, sie sei eine der wenigen Mitglieder, die Millionen Aufrufe erzeuge und werde gefeuert.

Sie wurde nicht mal vom Clan bezahlt, aber das sei ihre Familie.

Die Streamerin sagt, sie habe noch nie im Stream geweint, aber da erwische sie jetzt doch und mache sie sehr emotional.

Kalei erklärt, sie habe 12 Stunden vorher erfahren, dass sie rausgeworfen wird. Aber alle Beschwerden wurden ignoriert.

Was sagt Banks? Im Stream mit Adin Ross sagt der alte und neue Boss, das sei alles nichts Persönliches. Aber FaZe sei eben von „Corporate Money“, also vom Kapital, kontrolliert worden, die nur die Marke melken wollten, und so funktioniere es nicht.

FaZe sei Jahre lang eine „kommerzielle Shit-Show“ gewesen (via TikTok.) Banks selbst beschwert sich, ihm seien seine Anteile „gestohlen“ worden.

Asmongold: FaZe war schon immer eine Gruppe von Drecksäcken

Das steckt dahinter: Allgemein wird die Entscheidung kontrovers diskutiert:

Die Idee, dass der Clan seine Richtung ändert und wieder zurück zu den Ursprüngen geht, leuchtet vielen ein

Dass es aber so brutal passiert, habe aber wiederum keiner verdient

Der Streamer Asmongold sagte zu der Aktion (via YouTube): Er finde es gut, dass FaZe wieder wie früher wird. Aber FaZe sei eben schon immer eine Gruppe von Drecksäcken gewesen. So funktionierten sie und das seien sie jetzt eben wieder.

FaZe mache Trickshots, habe ein E-Sport-Team und immer Drama auf Social Media. Das sei deren Identität. Die kommerzielle Richtung habe nie funktioniert, sagt Asmongold.

Es gibt da offenbar einen klaren Richtungs-Streit bei FaZe. Der entzündete sich schon an der Schauspielerin Grace van Dien (Stranger Things), die in den Clan eingeladen wurde. Was manche der „alten Garde“ als Verrat an den Werten von FaZe sahen.

Das kann man ja so sehen, wie hart dann aber mit den Leuten umgegangen wird, die man als Fremdkörper ansieht, ist schon schwierig:

