Apex Legends verliert großen Twitch-Streamer: Er schimpft auf die Spieler, wechselt zu CoD Warzone

Once Human lässt Spieler zurück in eine verrückte Welt

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Er sagt, die Community hätte ihm nichts in Apex Legends zugetraut und darauf gewettet, dass die Tripods nichts reißen. Als das Team dann tatsächlich die Final-Lobby verpasst habe, um sich für die Pro-Liga zu qualifizieren, hatte er den Eindruck die Community „verachte“ ihn und sein Zeitinvestment in das Spiel sei es einfach nicht wert.

Was stört ihn an Apex Legends ? Nickmercs war in Apex Legends im E-Sport aktiv, doch sein Team „Tripods“ hat sich am 19. Februar aufgelöst. Nickmercs sagt, zwei Spieler hätten ihre Liebe zu Apex Legends verloren und wollten etwas anderes machen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to