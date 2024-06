Call of Duty arbeitet jetzt mit einem der größten Animes zusammen – Spieler sagen: Dafür kommen sie zurück

Call of Duty und Bandai Namco haben sich zusammengetan, um die legendären Kampfroboter aus Gundam ins Spiel zu bringen. Die Meinungen über die neuen Skins gehen jedoch auseinander.

Was soll bald erscheinen? Die Spieler von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare 3 können bald mit neuen Skins in die Schlacht ziehen. Diese erscheinen in Zusammenarbeit mit Bandai Namco und lassen euch in den Anzügen der legendären Kampfroboter aus dem Gundam-Franchise in den Kampf ziehen.

Es werden drei Bundels, mit jeweils einem Kult-Mech, zusätzlich Blaupausen, Waffen-Anhängern, Stickern und weitere Goodies erscheinen.

Den Anfang macht MS-06S Zaku II, gefolgt von RX-78-2 und zuletzt eine moderne Interpretation des klassischen XXV-016.

Das erste Bundle ist bereits erhältlich. Im folgenden Trailer könnt ihr einen Blick drauf werfen, wie die Skins im Spiel aussehen:

Call of Duty x Gundam: Trailer stellt die neuen Skins vor Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen auf die Skins sind tatsächlich sehr unterschiedlich, wenn man sich die Kommentare unter den Trailern (via YouTube) anschaut. So schreiben zwar viele User, dass sie das Crossover als nicht gelungen empfinden, andere wiederum scheinen sich sehr darauf zu freuen.

Unter den Kommentaren findet man sogar einige Spieler, die nur für diese Skins zurück ins Spiel gehen würden oder sogar erstmals überlegen, mit Call of Duty zu beginnen. So schreibt zum Beispiel ein User in seinem Kommentar: „Das sieht so gut aus, obwohl es CoD ist. Wenn ich Gundam-Anzüge in 3rd-Person spielen kann, würde ich tatsächlich CoD spielen.“

Soldaten sehen jetzt aus wie Cosplayer?

Andere Spieler scheinen aber genau diese Meinung nicht zu teilen. „Das sind keine Gundams, das sind Cosplayer, die mit Pistolen herumrennen“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Tatsächlich empfinden viele Spieler, dass die Zusammenarbeit einfach nicht passte. Die Gundams würden schlecht in die Welt von Call of Duty passen, weshalb man viele User sieht, die den Vergleich zu Cosplayern ziehen.

In Call of Duty gibt es immer wieder Debatten über verschiedene Skins im Spiel. Was haltet ihr von den neuen Skins? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ähnlich wie in diesem Fall gehen auch die Meinungen über den neuen Look von einem Charakter aus Silent Hill 2 auseinander: Silent Hill 2 ist trotz Aufregung eine der meistverkauften Vorbestellungen auf der PS5