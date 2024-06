Silent Hill 2 ist trotz Aufregung eine der meistverkauften Vorbestellungen auf der PS5

Im Playstation-Store befindet sich das Horror-Spiel nämlich trotzdem auf Platz 6 der meistgekauften Vorbestellungen auf der PS5. Davor befinden sich nur das neue Elden Ring-DLC, Destiny 2: Die Finale Form und Testdrive. Erstere befinden sich auch in verschiedenen Versionen in den Vorbestellungen. Somit ist Silent Hill 2 theoretisch auf Platz 4 der meisten Vorbestellungen.

Ändert das was an der Vorfreude? Das Remake von Silent Hill 2 wird vor allem von Fans des Originals und von Horror-Fans bereits seit längerem heiß erwartet. Das neue Design von Angela scheint daran auch nicht viel zu ändern.

Fans des Originals kritisieren vor allem das neue Design von Angela. Schaut man sich die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube ) an, scheinen viele Spieler nicht glücklich mit den Änderungen, die das Entwicklungsstudio Bloober Team vorgenommen hat. „Angela wurde von einer Biene gestochen“, schreibt ein User in seinem Kommentar.

Warum gibt es Aufregungen? In einem der beiden neuen Trailer zu Silent Hill 2 konnten Fans jetzt einen ersten Blick auf das neue Charaktermodell von Angela werfen. Dieses sorgte in der Community für gespaltene Meinungen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to