Destiny 2: The Final Shape Preload – So startet ihr pünktlich

Am 04. Juni startet in Destiny 2 The Final Shape . Das letzte DLC ist so riesig, dass ihr es unbedingt vorab installieren solltet, um pünktlich zu starten.

Destiny 2 steht vor einem großen Abschluss mit der Erweiterung The Final Shape. Es handelt sich hierbei um das Ende der Licht- und Dunkelheits-Saga, die in den vergangenen Jahren die Spieler von Destiny 2 fesselte.

Die Geschichte hat sich über verschiedene Erweiterungen und Seasons entwickelt, und bekommt nun hoffentlich ein episches Finale.

Aber nicht nur inhaltlich ist dieser DLC gigantisch, sondern auch, was den benötigten Speicherplatz betrifft. Wir verraten euch, wie ihr pünktlich mit The Final Shape startet.

Hier könnt ihr den Launch-Trailer zu The Final Shape anschauen:

The Final Shape: Alles zum Preload

Wie bereite ich mich jetzt vor? Um sich auf den Start von The Final Shape vorzubereiten, solltet ihr das Spiel vorab laden.

Bungie wird Wartungsarbeiten vor dem Release des DLCs durchführen, aber ihr habt dann die Möglichkeit, den DLC vorab herunterzuladen. So könnt ihr euch nach der Wartung direkt ins Geschehen stürzen und müsst dann nicht noch den Download abwarten.

Wann beginnt der Preload? The Final Shape erscheint offiziell am 04. Juni 2024. Die Wartung startet am 03.06.2024 um 18:00 Uhr und endet am 04.06.2024 um 19:00 Uhr. Sobald Destiny 2 offline geht, wird der Preload auf allen Plattformen verfügbar sein.

Für The Final Shape braucht ihr viel Speicherplatz

Wie groß wird The Final Shape? Es variiert, je nachdem, auf welcher Plattform ihr Destiny 2 spielt.

So viel Speicherplatz benötigt ihr (aufgerundet):

PlayStation 5: 144 GB

PlayStation 4: 130 GB

Xbox Series X/S: 166 GB

Xbox One: 140 GB

Steam: Knapp 300 GB

Microsoft Store: 157 GB

Epic Games Store: 277 GB

Warum braucht es so viel? Die PC-Version auf Steam und Epic Games braucht so viel, da sowohl die alte als auch die neue Version des Spiels heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass ihr vorerst viel Speicherplatz benötigt – aber nach dem Launch wird die alte Version entfernt und ihr habt wieder mehr Platz. Alles, was ihr noch zum Server Down wissen und beachten müsst, hat euch MeinMMO-Autor Christos Tsogos zusammengefasst: Server Down für „The Final Shape“ startet in wenigen Tagen – Alle Infos und Ausfallzeiten