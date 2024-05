Destiny 2: Server Down für „The Final Shape“ startet in wenigen Tagen – Alle Infos und Ausfallzeiten

In Destiny 2 startet „The Final Shape“ am 04. Juni, doch bevor das letzte DLC beginnen kann, fährt Bungie seine Server für eine Mega-Downtime herunter. Was ihr zu den Ausfallzeiten und Server Status wissen solltet, erfahrt ihr hier bei uns.

Das müsst ihr wissen: Wie zu jedem DLC-Release fährt Bungie Destiny 2 für eine Downtime herunter. Die alten Server brauchen neue Pflaster, bevor sie den Ansturm freudiger Hüter aushalten müssen. Damit das glattgeht, kündigte Bungie schon einige Tage vor dem Release eine lange Downtime an, die bis zu 25 Stunden geht.

Einen Preload soll es während dem Server Down geben, damit sich Hüter nach der Wartung sofort ins Geschehen stürzen können. Was ihr zu den Ausfallzeiten wissen solltet und wann diese startet, erfahrt ihr hier. Wir werden mit einem Ticker am frühen Morgen des Releases dabei sein und mit euch sehnsüchtig den Start des DLCs erwarten – seid also dabei!

Falls ihr den Launch-Trailer zu The Final Shape verpasst habt, haben wir das passende Video für euch:

Wartung am 04.06. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie informierte seine Spieler schon in Destiny 2 über die kommende Mega-Downtime, die bis zu 25 Stunden betragen soll. Sollten Komplikationen auftauchen, könnte sich die Zeit verlängern.

So sieht der Zeitplan für die Wartung aus:

Die Wartung startet am 03.06. um 18 Uhr deutscher Zeit

Die Wartung endet am 04.06. um 19 Uhr deutscher Zeit passend zum Weekly Reset Der Preload wird auf allen Plattformen verfügbar sein, nachdem Destiny 2 offline genommen wurde



Das ist bei Downtimes zu berücksichtigen: Bei einer großen Server-Wartung zu einem DLC-Release kommt es immer mal wieder zu Verbindungsproblemen und Error-Codes, die Spieler aus dem Spiel kicken. Da ein großer Spieleransturm beim Release von „The Final Shape“ erwartet wird, solltet ihr auch Wartezeit beim Log-in mitbringen. Zu Lightfall haben Spieler gar nicht in einer Warteschlange warten müssen, doch man kann nie wissen.



Bedenkt zudem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit dem neuen Update in „The Final Shape“

Welche neuen Inhalte sind zu erwarten? Mit „The Final Shape“ können Hüter mit vielen neuen Inhalten sowie Veränderungen in der Sandbox rechnen. Folgendes erwartet euch:

Patch Notes für „The Final Shape“

Was steht in den Patch Notes? Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Verbesserungen wird erst am Abend des Updates verfügbar sein, nachdem das Update live gegangen ist.

Wir werden unseren Artikel aktualisieren und euch den Link zu den Patch Notes bereitstellen. Denn es ist möglich, dass sich die Patch Notes nachträglich ändern oder von Bungie korrigiert werden.

Hier stehen bald die Patch Notes.

Das sind aktuell alle Informationen zur Downtime von „The Final Shape“. Falls es unvorhergesehene Änderungen gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut also gerne wieder vorbei. Bis dahin empfehlen wir diesen Artikel über Destiny 2 auf MeinMMO: Destiny 2: Ich habe „The Final Shape“ vor Release gespielt – Das ist mein Eindruck der Erweiterung