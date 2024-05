Bungie spricht über die Schwierigkeit, die Story von Destiny 2 nach 10 Jahren zu beenden

Destiny 2 steht mit seiner Licht- und Dunkelheitssaga kurz vor dem Ende. Bungie hat ein großes Finale mit „The Final Shape“ geplant, doch es wird nicht leicht sein einen passenden Abschluss zu finden. Die Entwickler sprechen über die Schwierigkeit, die Story zu beenden.

Was passiert in „The Final Shape“? Im letzten großen DLC von Destiny 2 werden die Hüter es schaffen ins Bleiche Herz des Reisenden zu gelangen. Die Streitmächte des Zeugen haben sich dort verschanzt und beschützen ihren Meister, der versucht, die finale Form zu erlangen.

Der Zeuge bemächtigt sich fieser Tricks und versucht sogar Hüter wie Zavala in die dunklen Wege des Abgrunds zu ziehen. Cayde, die Vorhut, die Eliksni und Kabale von Caiatl wappnen sich für einen Kampf astronomischen Ausmaßes, indem es um alles oder nichts geht.

An dieser Storyentwicklung arbeitet Bungie schon seit 10 Jahren und aus diesem Grund ist es auch so schwer diese zu beenden. Wir zeigen euch, was die Entwickler zu sagen haben.

„Wir wollen, dass es sich wie ein gutes Ende anfühlt“

Was haben die Entwickler gesagt? Ob in Filmen, Serien oder auch Videospielen, ein gutes und passendes Ende für den Abschluss einer Erzählung zu finden ist nicht leicht, vor allem dann nicht, wenn sie so lange fortgeführt wird, wie die Story von Destiny 1 & 2. Aus diesem Grund hat sich der neue Game Director des Loot-Shooters Tyson Green zu Wort gemeldet.

Er selbst gibt zu, dass das Team Schwierigkeiten hatte wie jedes andere Team auch, das eine 10 Jahre alte Erzählung zu Ende bringen möchte. Tyson Green stellt jedoch bei den Storyfäden klar: „Es gibt eine Menge zu tun, um diese Fäden zu schließen, aber auch, um das Spiel am Laufen zu halten. Es ist noch lange nicht das Ende von Destiny“.

Tyson holt noch weiter aus und meint: „Wir wollen, dass es sich ein bisschen traurig anfühlt, wie es bei Enden oft der Fall ist. Wir wollen, dass es sich wie ein gutes Ende anfühlt, aber auch wie der Beginn von etwas Neuem.“

Wie der Game Director das genau meint, ist nicht bekannt. Bungie hat nach The Final Shape ein neues Season-Modell vorbereitet: die Episoden. Diese sollen die Hüter dann über mehrere Wochen fortlaufenden mit neuer Story und Inhalten versorgen, um auch nach dem Abschluss der Saga einen Grund zum Zocken zu haben. Wie Umfang- oder Abwechslungsreich diese sein werden, ist noch nicht bekannt.

Ein Schlusswort: Wer Bungie seit vielen Jahren verfolgt, weiß, dass das Team hinter dem Loot-Shooter grandiose Arbeit leisten kann, wenn man sie lässt. Viel ist nun passiert und jetzt steht mit dem Ende der Saga ein neues Kapitel für Destiny an. Ich verfolge das Game schon seit den Anfängen mit Destiny 1 und ich habe die Story nach all den Jahren in mein Herz geschlossen. Für mich und auch die anderen langjährigen Hüter da draußen ist der Abschluss mit „The Final Shape“ eine große Sache.

Ich hoffe deshalb, dass Bungie das „Ende“ von Destiny 2 nicht verhaut und mit sinnlosen Storyschnipsel wie in Lightfall die Hüter zurücklässt nur, um sie dazu zu bewegen ihre Episoden zu kaufen. Wenn Bungie das hinbekommt und ich glaube, das werden sie, werden viele Veteranen und auch Neulinge zufrieden auf den Loot-Shooter blicken. Ich für meinen Teil werde mir schonmal einige Taschentücher zurechtlegen, denn ich weiß jetzt schon, dass das Ende mein Herz brechen wird.

Wie steht ihr zum Ende von Destiny 2? Glaubt ihr, Bungie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um ein würdiges Ende auf die Beine zu stellen? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Unser Shooter-Experte durfte vor allen anderen „The Final Shape“ ausprobieren, wie sein Eindruck war, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Ich habe „The Final Shape“ vor Release gespielt – Das ist mein Eindruck der Erweiterung