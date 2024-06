Destiny: Wer ist der coolste Charakter des Universums? Ihr habt die Wahl

Wir haben uns zum Start von The Final Shape gefragt, wer der coolste Charakter in Destiny ist. Ihr habt jetzt die Chance, in unserer Umfrage eine Antwort zu liefern.

Destiny 2 bringt mit The Final Shape die Saga um Licht und Dunkelheit nach 10 Jahren zu einem Abschluss. Auf diesem langen Weg sind wir den verschiedensten Charakteren begegnet, die uns entweder helfend zur Seite standen oder uns mit all ihrer Macht vernichten wollten.

Manche von den Charakteren, die wir trafen, sind richtige Nervensägen. Andere wiederum sind wirklich cool und bei den Spielern beliebt. Doch wer ist der coolste Charakter von Destiny?

Wir haben euch 25 verschiedene Charaktere aus Destiny 1 und Destiny 2 in unserer Umfrage aufgelistet und zur Wahl gestellt, damit ihr euren Liebling zu dem Ruhm verhelfen könnt, den er oder sie verdient.

Wie kam die Auswahl der Charaktere zustande? Wir haben uns in der Redaktion beraten und uns für 25 Charaktere entschieden, die coole Auftritte hatten, wiederkehrende Figuren waren oder die Story des Loot-Shooters maßgeblich beeinflussten.

NPCs wir Xûr, Tess Everis oder Meister Rahool haben zwar einen ganz besonderen Platz in der Destiny-Community, aber verloren für uns den Coolheits-Vergleich aufgrund mangelnder cineastischer Auftritte gegen Cayde-6, Oryx und die anderen. Auch Zavala zählt sicherlich zu den coolsten Charakteren des Universums – auch wenn Fans vermuten, er könnte euch in The Final Shape verraten.

Insgesamt haben wir uns bei 25 Charakteren eine Grenze gesetzt, um die Auswahl nicht zu groß und unübersichtlich werden zu lassen. Wenn euch eine ganz besondere Persönlichkeit in unserer Liste fehlt, wählt gerne die Option „Ein anderer“ und teilt uns in den Kommentaren mit, wen ihr wählen würdet.

