Destiny 2: Spieler besiegt solo den mächtigen Boss, der euch am Ende des neusten Raids erwartet

Die Community von Destiny 2 feiert gerade einen Spieler, weil er den mächtigen Endboss des aktuellen Raids solo besiegt hat. Sogar Bungie preist seine Leistung.

Was ist das für eine Leistung? Der YouTuber und Streamer „BogOnMyDog“ hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Er wollte den Zeugen solo besiegen, also ohne die Hilfe und Feuerkraft anderer Hüter.

Insgesamt investierte „BogOnMyDog“ zwei Wochen in die Challenge. Währenddessen war er fast durchgehend auf Twitch online. Rund 150 Stunden seien nach Angaben des Content-Creators in das Projekt geflossen. Letztendlich konnte er den Zeugen tatsächlich besiegen und teilte ein Video seines Erfolgs auf YouTube.

„BogOnMyDog“ spielte während des Kampfes einen Jäger. Eine wichtige Rolle in seinem Build nahm die exotische Sniper „Nicht endende Jagd“ ein.

Der Endboss aller Endbosse

Warum ist das etwas Besonderes? „BogOnMyDog“ forderte den Zeugen in dem derzeit neusten Raid von Destiny 2, „Rand der Erlösung“, zu einem letzten Tänzchen auf. Der Raid kam mit der aktuellen Erweiterung „The Final Shape“ ins Spiel.

Der Zeuge ist in Destiny 2 so etwas wie der Endboss aller Endbosse. Er ist der große Bösewicht, gegen den sich die Hüter vereinigen und in eine epische Schlacht ziehen. Der Kampf gegen den Zeugen beendet die Saga von Licht und Dunkelheit, die die Story des Loot-Shooters in den vergangenen 10 Jahren bestimmte.

Diesen mächtigen Gegner solo zu besiegen ist also nicht nur spielerisch eine besondere Leistung. Natürlich ist es nicht selbstverständlich, einen Raid-Endboss alleine in die Knie zu zwingen, aber dieser Erfolg hat zudem die Strahlkraft, dass er DEN Bösewicht der Destiny-Lore in einem eins gegen eins besiegt hat.

Den Trailer zum Raid „Rand der Erlösung“ seht ihr hier:

„Du bist zur Legende geworden, Hüter“

Wie reagiert die Community? Der Erfolg von „BogOnMYDog“ erntet auf sozialen Netzwerken und in den Kommentaren auf YouTube viel Anerkennung. Er wird von der Community gefeiert und von Bungie gepriesen.

Der offizielle YouTube-Account von Destiny schreibt unter dem Video des Creators: „Du bist zur Legende geworden, Hüter“. Auf Reddit nennen sie ihn “Legende”, auf YouTube G.O.A.T. (Greates of all time).

Ein Spieler beschreibt, wie es war, die Herausforderung in den vergangenen zwei Wochen auf Twitch im Stream zu verfolgen: „Zu sehen, wie sich diese Herausforderung im Laufe deines Streams entwickelt hat, war absolut unglaublich und so beeindruckend. Du lässt uns Australier so gut aussehen. Ich bin so stolz auf dich und darauf, ein Teil dieser Reise gewesen zu sein.“

Ein User auf Reddit vergleicht “BogOnMyDog” mit einer Community-Legende aus Elden Ring und schreibt: „Wenn LetMeSoloHer ein Guardian wäre.“ LetMeSoloHer erlangte in der Community des Soulsborn Bekanntheit, weil er fremden Spielern beitrat und ihnen gegen einen der schwierigsten Bosse half: Spieler tötet in Elden Ring einen der nervigsten Bosse nackt für andere – Wird jetzt dafür abgefeiert