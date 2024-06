Destiny 2: Ihr könnt während des Server-Downs 10 Jahre Lore nachholen – mit einem einzigen Video

Destiny 2 fährt vor dem Release von The Final Shape für 25 Stunden die Server herunter – perfekt, um 10 Jahre Lore aufzuarbeiten.

Wann ist der Server-Down? Am 4. Juni 2024 startet The Final Shape, die nächste Erweiterung von Destiny 2. In der Vorbereitung auf den DLC wird es Wartungsarbeiten geben, für die die Server für etwa 25 Stunden abgeschaltet werden.

Die Wartungsarbeiten starten am 3. Juni 2024 um 18:00 Uhr

Die Server sind dann am 4. Juni 2024 um ca. 19:00 Uhr wieder verfügbar

Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr diesen ewigen Server-Down überstehen könnt: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Wissen über die Lore von Destiny 2 aufzufrischen. Das dauert allerdings etwas.

Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr diesen ewigen Server-Down überstehen könnt: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Wissen über die Lore von Destiny 2 aufzufrischen. Das dauert allerdings etwas.

YouTuber lädt zum Geschichtsunterricht, Thema: Destiny

Was ist das für ein Video? Der YouTuber My Name is Byf ist DER Ansprechpartner, wenn ihr etwas über die Lore von Destiny 2 erfahren wollt. Er hat auf YouTube über 1,07 Millionen Abonnenten, erreicht regelmäßig hunderttausende Zuschauer mit seinen Videos und ist in der Community dafür bekannt, die Lore des Loot-Shooter wirklich qualitativ hochwertig aufzubereiten.

Zum Release von The Final Shape hat er sein bislang längstes Video veröffentlicht: die komplette Story von Destiny. Das Gesamtwerk ist knapp 10 Stunden lang, in einzelne Kapitel unterteilt und hat bereits jetzt über 636.000 Aufrufe.

Hier könnt ihr das Video von My Name is Byf auf YouTube anschauen:

Natürlich müsst ihr das Video nicht an einem Stück anschauen. Mithilfe von Timestamps in der Videobeschreibung könnt ihr beispielsweise gezielt zu „The Taken King“ oder „The Forsaken Prince“ springen.

Dennoch gibt es für deutschsprachige Destiny-Spieler eine kleine Enttäuschung: Das Video ist nur auf Englisch verfügbar. Grundkenntnisse in der englischen Sprache sind also vorteilhaft, auch wenn es die von YouTube automatisch generierten Untertitel auf Deutsch gibt. Diese sind nur leider oft nicht sonderlich gut.

Für die Community von Destiny ist das ein ganz besonderes Video – nicht nur, weil sie damit einen Server-Down, eine lange Reise oder eine langweilige Nachtschicht überstehen können. Mit The Final Shape bringt Destiny die „Licht und Dunkelheit“-Saga nach 10 Jahren zu einem Ende.

Mit dem Video können Spieler ihr Wissen über die Lore von Destiny auffrischen, falls sie über die Jahre etwas vergessen haben oder vielleicht einige Erweiterungen aussetzten. Außerdem weckt das Video bei einigen Spielern auf YouTube nostalgische Gefühle an die vielen erlebten Spielstunden. Für manche veränderte sich das Leben in diesen 10 Jahren deutlich.

Für Bungie war es nicht leicht, die Story der Saga nach 10 Jahren zu einem Ende zu bringen, erklärte Game-Director Tyson Green in einem Interview. Die Entwickler wollten Emotionen hervorrufen und ein gutes Ende erschaffen, auch wenn es nach The Final Shape mit Destiny weitergehen soll: Bungie spricht über die Schwierigkeit, die Story von Destiny 2 nach 10 Jahren zu beenden