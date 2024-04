Bungie zeigt neue Super in Destiny 2: The Final Shape, möchte den Hütern die Macht geben, die sie verdienen

Bungie hat heute Abend am 09. April 2024 ein Preview-Event zum Gameplay vom kommenden DLC „The Final Shape“ veröffentlicht. In diesem wurden neue Inhalte für Destiny 2 offenbart, darunter kombinierbare Ultis und exotische Klassengegenstände. Mehr dazu erfahrt ihr bei uns.

Was hat Bungie offenbart? Bungie hat in einem abendlichen Preview-Event zu Destiny 2 neue Gameplay-Elemente zu „The Final Shape“ offenbart. Es handelte sich dabei um ein zusammengeschnittenes Video verschiedener Gameplay-Szenen und Meinungen der Entwickler in Bezug auf die kommenden Inhalte, auf die sich Spieler freuen können.

Zu den größten Neuerungen zählen kombinierbare Licht- und Dunkelheitsfähigkeiten und exotische Klassengegenstände. Wir gehen nun ins Detail und erklären euch, was ihr erwarten könnt, solltet ihr das Video verpasst haben.

Neue Klasse lässt Licht und Dunkelheit verschmelzen

Was ist neu in „The Final Shape“? Bungie hat sich für die Hüter etwas Neues einfallen lassen, um sie noch mächtiger zu machen – Prismatic. Die Fähigkeit „Prismatic“ lässt euch Talente von anderen Ultis zusammen mixen und daraus etwas viel Stärkeres erschaffen.

Schon in der Vergangenheit haben sich Hüter gefragt, warum sie nicht Supers kombinieren können, um noch ausgefallenere Builds bauen zu dürfen. Mit „The Final Shape“ könnt ihr das bald.

Bungie wollte hiermit die Hüter noch mächtiger machen, als sie schon ohnehin sind. Möglich sind dann dabei Builds, in denen zum Beispiel Warlocks ein Stasis-Geschütz und einen Solar-Nahkampf ausführen können. Mit dieser Möglichkeit der Erweiterung sollen Hüter noch ausgefallenere Builds bauen können.

Obendrauf gibt es dann noch ein neues mächtiges Talent – Transcending. Hüter bekommen zwei neue Balken unter ihrem Super-Balken. Diese beiden repräsentieren Licht und Dunkelheit.

Wenn diese gefüllt sind, können Hüter eine besondere Fähigkeit auf ihre Gegner schmeißen, die zwei Elemente verbinden. Bei Warlocks war es Stasis und Leere. Hat der Warlock beide kombiniert, entsteht eine Vortexgranate, die Gegner einfriert und zu sich zieht. Das war jedoch noch nicht alles.

Was können die exotischen Klassenitems? Ihr habt richtig gelesen, die exotischen Klassenitems sollen zurückkehren. Diesmal jedoch nicht von den Parteien der letzten Stadt, sondern vom Reisenden persönlich.

Es handelt sich dabei um ein schickes kosmetisches Item für jede Klasse mit einer großen Macht, denn diese Items können exotische Effekte bekannter Exos besitzen. Es ist also so, als würdet ihr tatsächlich zwei exotische Items tragen.

Bungie hat es so erklärt, als würde das exotische Klassenitem Effekte von bekannten Exos der Klasse „klauen“. Wie das funktionieren wird, ist nicht bekannt, es hörte sich jedoch so an, als müsste man sich das Klassenitem mit dem gewollten Effekt mit Glück erspielen.

Ihr könnt also wahrscheinlich keine Exos in die Umhänge, Zeichen oder Bänder infundieren, um so die gewollten Effekte zu übertragen.

Es bleibt abzuwarten, wie Bungie die neuen Inhalte gestaltet hat und wie sie auf die Hüter wirken werden. Seid ihr schon gespannt auf die neuen Inhalte oder ist nichts für euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

