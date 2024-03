Destiny 2 will Veteranen und Gratis-Spieler mit einem großen Event wieder neu begeistern – Das wissen wir

Bungie hat ein großes Event für Destiny 2 geplant, noch bevor „The Final Shape“ über die Bühne geht. Jetzt wurde der Start von „Into the Light“ angekündigt und die Entwickler lassen die Spieler wissen, dass viel auf sie zukommen wird.

Was ist das für ein Event? Das kommende Event lautet „Into the Light“. Wenig ist über das tatsächliche Event bekannt und Spieler rätseln, mit welchen Aktivitäten, Items und Rüstungen man rechnen kann. Eins hat jedoch Bungie allen Spielern mitgeteilt: Das Event soll kostenlos sein und jeder Art von Spieler, ob Neulinge oder Veteranen, etwas bieten.

Passend zum TWaB-Post am Donnerstagabend, hat Bungie nun Neuigkeiten bezüglich „Into the Light“ offenbart. Die Entwickler planen insgesamt drei große Livestreams, in denen Bungie auf die verschiedenen Punkte des Events eingeht und diese präsentiert. Die Termine stehen fest.

Bungie braucht 3 Streams, um euch alles zu erklären

Was hat Bungie gesagt? Die Entwickler haben den Start der Streams, sowie den eigentlichen Release des Events angekündigt. Folgende Termine solltet ihr euch im Kalender eintragen:

Erster Livestream : 19. März um 18 Uhr

: 19. März um 18 Uhr Zweiter Livestream: 26. März um 18 Uhr

26. März um 18 Uhr Dritter Livestream: 02. April um 18 Uhr

02. April um 18 Uhr Release des Events: 09. April, mit Update 7.3.6

Das Update soll demnach riesig ausfallen, weshalb sich Bungie dazu entschieden hatte, alle Inhalte in drei separate Streams aufzuteilen und auf Twitch vorzustellen. Die Entwickler werden in den Streams eine Menge Informationen bekannt geben und diese währenddessen demonstrieren und das an einem Hands-on.

Auf den Hinweis von unserem Leser Millerntorian gibt es zudem noch zwei Embleme, die ihr euch über Twitch sichern könnt. Beide erhaltet ihr, wenn ihr genügend Zeit in den Streams verbracht habt.

Das Grüne erhaltet ihr für 30 Minuten eurer Zeit und das Rote, wenn ihr insgesamt 2 Stunden in den Streams verbracht habt.

Wie viel Content ist zu erwarten? Zu den Inhalten hat Bungie nichts offenbart. Das einzige, was Spieler jedoch vom Event sehen durften, ist eine Key-Art, das wir als Titelbild für unseren Beitrag verwendet haben. Auf dieser Key-Art erkennt man wie Jäger, Warlock und Titan auf der PvP-Map „Innenstadt“ gegen die Schar kämpfen.

Im Himmel sind viele Pyramidenschiffe und Monolithen der Dunkelheit zu sehen. Die Hüter kämpfen zusammen mit Scorpius-Geschützen, die wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit der Vorhut und den Kabalen entstanden sind.

Man könnte nun mutmaßen, dass die Waffen und Rüstungen, die die Hüter tragen, im kommenden Event erspielbar sein werden. Sollte das der Fall sein, könnte es hier schon Gegenwind von der Community geben, da es sich bei der Rüstung um veränderte Varianten der Rüstungssets Noble Größe, Fumioser Anzug und Ego-Kralle handelt.

Bei den Waffen handelt es sich um die Fallende Guillotine sowie die Handfeuerwaffe „Mitternachtsputsch“ aus dem Calus-Raid. Die dritte Waffe konnten wir leider nicht identifizieren, es könnte sich also um eine neue Schrotflinte handeln.

Was haltet ihr von den drei Stream-Terminen, die Bungie für euch vorbereitet. Werdet ihr dabei sein und zuschauen oder auf das Gerede verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

