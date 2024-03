Destiny 2: Großes Update vor „The Final Shape“ könnte legendäre Waffen aus vergangener Zeit zurückbringen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von dem Fund? Seit ihr gespannt darauf und möchtet gern eine neue Hammerhead schmieden? Oder packt ihr lieber eure Version aus dem Tresor aus? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Beide Waffen waren vor einigen Jahren in fast jedem Build anzutreffen und die Top-Wahl, wenn es darum ging viele Feinde auf einem Streich auszuschalten. Sie wurden jedoch beide in den Tresor geschoben und Spieler mussten sich andere Spielzeuge für ihre Missionen aussuchen.

Was wurde gefunden? Hüter stöbern gern in neuen Seasons auf der Seite todayindestiny.com herum. Dort können im Everversum-Kalender Items angeschaut werden, die in den Daten der jeweiligen Season hinterlegt sind, damit sie im Laufe der Season dann für Glanzstaub oder Silber verkauft werden.

Destiny 2: Season of the Wish – Guardian Games All-Stars Trailer

Welches große Update erwartet die Spieler noch? Bungie bereitet derzeit den Release des letzten großen DLCs von Destiny 2 vor . The Final Shape soll die Saga um Licht und Dunkelheit abschließen, die nun seit einem Jahrzehnt erzählt wird. Vor dem Release bekommen Spieler jedoch noch ein kostenloses Update spendiert, mit dem Namen „Into the Light“.

Destiny 2 hat noch ein großes Update vor dem Release von The Final Shape auf Lager und während viele Fans zuerst in den Hüterspielen stecken, wissen einige schon welche Waffen zurückkehren könnten. Wir zeigen euch die Vermutungen der Community.

