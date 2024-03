Neues Fahrzeug in Destiny 2 ist der „bessere Sparrow“, lässt Spieler sogar Passagen aus Dungeons überspringen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von den Hoverboards? Findet ihr sie cool und nutzt ihr sie auch anstelle eures Sparrows oder verzichtet ihr lieber darauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was sagen die Spieler zum neuen „Sparrow“? Reddit-User RetroRampage1997 weiß jetzt schon, dass die Hoverboards die besseren Sparrows im Spiel sind. Laut ihm bieten sie viel mehr Vorteile und sind zudem in Bezug auf das Fliegen besser geeignet. Folgende Kommentare lassen sich unter dem Thread vernehmen:

Ab und an muss er ein neues Board rufen, um erneut grinden zu können, doch schlussendlich erreicht er das Ziel, um sich dem Endboss vom Dungeon stellen zu können. Man kann also nicht nur coole Stunts, sondern auch ganze Passagen von Dungeons überspringen, wenn diese das zulassen.

Neben coolen Stunts nutz ein Überflieger aus der Community das Hoverboard, um eine ganze Passage aus dem Dungeon „Prophezeiung“ zu überspringen. Esoterickk, der für seine Solo- und Makellos-Durchläufen in vielen Dungeons und Dämmerungen bekannt ist , hat das Hoverboard mit in den Dungeon genommen, um die Sparrowpassage zu überspringen.

Das Hoverboard kommt in der Community tatsächlich gut an und Fans nutzen die Gelegenheit, um sich mit ihrem neuen Gefährt sogar Vorteile in Dungeons zu verschaffen.

Wie bekomme ich das neue Fahrzeug? Um das Hoverboard freizuschalten, müsst ihr zuerst die Quest „Klassenprimus“ bei Eva Levante auf dem Turm abschließen. Danach wird sie euch eine neue Quest spendieren, in der ihr eine exotische Variante des „Allstar-Vektor“ freischalten könnt. In dieser Quest müsst ihr nur eine von drei Aufgaben erledigen.

Destiny 2: Season of the Wish – Guardian Games All-Stars Trailer

Was ist das Hoverboard? Das Hoverboard ist in Destiny 2 ein neues Fahrzeug, das sich Spieler während des temporären Events der Hüterspiele 2024 im Laufe einer Quest verdienen können . Spieler kannten zuvor nur den altbewährten Sparrow, den es seit Anbeginn von Destiny 1 gab.

