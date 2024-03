Destiny 2 bekommt nach 10 Jahren endlich Hoverboards wie aus Zurück in die Zukunft

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie lange geht das Event? Das Event startet am 5. März um 18 Uhr. Es endet am 26. März um 17:59 Uhr.

Was ist bei Destiny 2 los? Destiny 2 ist in einer schwierigen Situation:

10 Jahre nach dem Release von Destiny kommt ein neues Fortbewegungsmittel in die Welt des SF-Shooters. Ab dem 5. März 2024 beginnen die Hüterspiele in Destiny 2 . Mit dem Event kommt auch das neue Update 7.3.5. und das bringt Hoverboards, die alte Sparrows ersetzen. Außerdem ist die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ bei PlayStation-Plus verfügbar.

