Spieler in Destiny 2 feiern hirnlosen Modus im PvP: „Solche Dinge braucht der Schmelztiegel“

In Destiny 2 können Spieler erst seit kurzem einen neuen und innovativen Modus im PvP testen: Sparrow Kontrolle. Was das für ein Modus ist und warum Spieler ihn so feiern, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Modus? Es handelt sich dabei um den neuen Modus „Sparrow Kontrolle“. Dieser Modus wurde erst kürzlich mit dem Weekly Reset in Destiny 2 implementiert und erfreut schon jetzt viele gelangweilte Hüter des PvP. Ihr fragt euch, warum der Modus so gut ankommt? Das Stichwort lautet: Abwechslung.

In diesem Modus können Spieler auf ihre Sparrows steigen und Zonen wie in Kontrolle einnehmen. Nur dieser eine kleine Zusatz mit den Sparrows sorgt jetzt im PvP für absurde Momente, in denen Hüter einfach überfahren werden.

Die neue Meta: Hüter mit Sparrows umnieten

Der Reddit-User Saint_Broseph155 hat auf Reddit demonstriert, wie absurd der Modus in Action aussieht. Er, als großer Titan, steigt auf seinen Micro Mini (einer der kleinsten Sparrows im Spiel) und düst sofort auf die gegnerische Seite.

Hier haben wir euch nochmal den Clip zum randalierenden Titan eingebunden:

Nachdem er eine kleine Strecke gefahren ist, fokussiert er schon seine ersten Opfer und überrollt die Hüter mit einem schnellen Schub. Doch hier endet es noch nicht, der Titan setzt seine Serie fort und prescht weiter in die Basis der Gegner hinein, überfährt einen weiteren Spieler, bis er schließlich von seinem Sparrow geschossen wird und explodiert.

Trotz des Himmelfahrtskommandos war seine Kill-Ausbeute stark und er konnte bis zu 4 Spieler eliminieren.

Was sagen Fans zum neuen Modus? Die Fans sind begeistert von Sparrow-Kontrolle. Obwohl nur Sparrows in einen eingestaubten Modus hinzugefügt wurden, sorgt schon allein diese kleine Änderung für viel Spaß und Abwechslung unter den Hütern. Trotzdem vermissen viele den bekannten Modus SRL (Sparrow Racing League) aus Destiny 1. Folgende Kommentare lassen sich vernehmen:

„Ich trete jetzt bei, um das zu spielen. Ich möchte nur eine dieser Medaillen haben“ – Dependent_Inside83

„Bringt SRL von D1 zurück, verdammt!! Ihr würdet mit nur dieser einen Ergänzung sooo viele neue und wiederkehrende Spieler zurückbringen!“ – KlutzyAd3234

„Ich habe es gestern gesehen und dachte mir “Sparrow-Kontrolle”, was ist das denn?!? Dann las ich „Fahrzeuge aktiviert“ und verbrachte den Rest meines Tages damit …“ – C-loIo

„Ein großer Titan auf einem kleinen Sparrow ist verdammt urkomisch“ – pattyicevv77

„Solche Dinge braucht der Schmelztiegel (und die richtige Balance)“ – L-a-m-b-s-a-u-c-e

Was haltet ihr vom neuen Modus? Habt ihr diesen schon getestet oder habt ihr trotzdem keine Lust drauf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

