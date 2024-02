Sony-Boss spricht über das Studio von Destiny 2 und es klingt wie eine offene Drohung

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das sind 2 Vorwürfe, die sich Bungie auch schon seit Jahren von Spielern anhören muss: Dafür, dass das Spiel so teuer ist und so viele Leute an ihm arbeiten, passiert relativ wenig und das nur langsam.

Steam: Last Epoch hat heute Release – Uhrzeit, Preis und alles Wichtige in 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to