Destiny 2: „Wir wissen, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben“ – So soll es weitergehen

Der Entwickler von Destiny 2, Bungie, hat auf das wöchentliche Update verzichtet und den Spielern stattdessen eine Botschaft geschickt. Man äußert sich zu den negativen Entwicklungen der letzten Woche, als tiefgreifende Entlassungen im Studio bekannt wurden, und erklärt, wie es weitergehen soll.

Das sind die wichtigsten Punkte im Statement: Statt dem “This Week at Bugie” veröffentlichten die Entwickler ein “Our Path Forward” (via bungie):

Bungie räumt Fehler ein und sagt, man erkenne das Feedback zu der 2023er-Erweiterung Lightfall, den letzten Seasons und “The Final Shape” an. Man wisse, dass man viel Vertrauen der Spieler verloren habe. Destiny müsse mehr Freude und Überraschung bieten. Hier habe man zu wenig gemacht. Das werde sich ändern.

Bungie sagt, es arbeiteten noch immer 650 Leute an Destiny 2, mit Energie und Erfahrung: Sie wollten den Spielern das Finale bieten, das sie verdienen.

Das Ziel, sagt Bungie, sei es, dass die 2024er-Erweiterung „The Final Shape“ eine unvergessliche Destiny-Erfahrung bietet, wie Forsaken, The Witch Queen und The Taken King.

The Final Shape soll größer, heller, mutiger werden

Wie soll es nun weitergehen? Bungie sagt, in den nächsten Wochen werde es mehr Informationen geben. Kurzfristig will man verraten, was mit der neuen Saison passiert, die im November bekannt:

Danach werden wir anfangen, unsere neue Vision für The Final Shape vorzustellen: Sie soll größer, mutiger und heller sein. Wir planen es, eine Brücke zu bauen, die uns alle aus der Dunkelheit ins Licht führt.

Was fehlt? Die Verschiebung von The Final Shape aus dem Februar 2024 in den Juni 2024, die von Bloomberg und IGN übereinstimmend berichten wurde, ist noch immer nicht angekündigt. Eine Verschiebung scheint aus der Ankündigung, eine „größere Vision“ zu haben, jedoch fast zwingend hervorzugehen.

Warum klingt Bungie gerade so, als wäre jemand verstorben? In den letzten Tagen wurde erst durch Insider-Berichte aus dem Studio heraus und später durch einen Tweet des CEO bekannt, dass es zu Massenentlassungen bei Bungie gekommen ist. Laut den Berichten soll das Spieler-Interesse an Destiny 2 im Jahr 2023 zusammengebrochen sein. Auch die Vorverkaufszahlen für “The Final Shape” sollen schlecht sein.

Angeblich sieht man bei Bungie auch die aktuelle Version von “The Final Shape” kritisch: Die sei “gut, nicht toll”, wurde aus dem Studio berichtet.

Ganz besonders hatte viele Spieler empört, wie hart und herzlos die Entlassungen abgelaufen sein sollen:

