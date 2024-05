Destiny 2: Weltraum-Schurke gesteht Missetaten, entschuldigt sich voller Reue

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das Video mag für einen Moment so manchen Ärger über die tatsächlich vertrackte Situation lockern, in die Bungie die Spieler gestürzt hat. Denn Bungie hat hier tatsächlich die sturen Spieler belohnt, die sich über Jahre geweigert haben, ihren Spind mal aufzuräumen.

Er werde jetzt „alle Mitarbeiter von Datto Vault Cleaning entlassen und die Firma“ schließen. Datto entschuldigt sich für all das Leid, das er mit seinen Entscheidungen und Ideen herbeigeführt habe: „Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Ich dachte nie, dass so etwas je passieren würde.“

Er sagt, er habe in der Tiefe seines Herzens nie geglaubt, dass Bungie das Sunsetting nach so langer Zeit wieder rückgängig machen würde.

Einer der bekanntesten YouTuber zu Destiny und Destiny 2 ist seit 10 Jahren Datto. Der hat sich jetzt in einem „Ich war so schlimm, verzeiht mir“-Video an die Community gewandt. Grund für das Video: Datto hatte Destiny-Messis über Jahre Waffen aus dem Tresor gelöscht, um Platz zu schaffen. Heute weiß er: Das war ein schlimmer Fehler. Denn Bungie hat nach 4 Jahren ihre Entscheidung geändert und die eigentlich nutzlosen Waffen wieder nützlich gemacht. Doch gelöschte Waffen sind unwiederbringlich weg.

