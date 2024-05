LoL verteilt erstmals Hardware-Banns – Cheater jammern und wollen ihr Geld zurück

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Welchen Profi hat die Bannwelle in LoL erwischt ? Den Midlaner Czekolad hat er erwischt. Der 24-jährige Pole spielt für BG ROG Esports in Frankreich.

Wie die Daten schon vor der Bannwelle verrieten, war das Cheaten in LoL weit verbreitet. Jedes zehnte High-Elo-Spiel soll mindestens von einem Cheater verseucht worden. (via dotesports ).

Wen erwischt die Bannwelle in LoL nun? Dass LoL ein Problem mit Cheatern hat, war in der Szene schon lange klar.

Bei League of Legends macht Riot Games endlich ernst. Dem Anti-Cheat-System „Vanguard“, das man aus Valorant kennt, vertraut man nun so weit, dass auch in LoL die Köpfe rollen: Eine große Bannwelle läuft, erstmals werden auch Hardware-Banns verteilt: Die vermeintlichen Cheater jammern. Auch einen Profi-Spieler erwischt es. Offenbar hat Riot Games vor allem „Script-User“ mit ihrem Bann erwischt.

