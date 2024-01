Ein Deutscher ist weltweit der größte Streamer zu LoL auf Twitch – Und er hat so die Schnauze voll

In den letzten 365 Tagen hatte niemand auf Twitch mehr Zuschauer zu League of Legends als der Deutsche Frederik „NoWay“ Hinteregger (31). In der neuen Season von LoL war er sogar auf Platz 2 in Europa, aber jetzt setzt ihm LoL doch richtig zu.

Wie erfolgreich ist NoWay bei LoL? Wenn man sich die letzten 365 Tage anschaut, ist NoWay tatsächlich der weltweit erfolgreichste Twtich-Streamer zu LoL. Das liegt vor allem daran, dass er viel mehr auf Sendung ist als jeder vergleichbar große Streamer:

NoWay hat 3.137 Stunden LoL gestreamt, dabei 12.224 Zuschauer im Schnitt und 38,35 Millionen Stunden Zuschauer-Zeit

Auf Platz 2 liegt der 29-jährige Brasilianer Baiano, der zwar mehr Zuschauer hat, aber nur halb so oft streamte wie NoWay, Er kommt auf 31,7 Millionen Zuschauerstunden.

Auf Platz 3 kommt US-Wüterich Tyler1, der 2023 viel weniger gestreamt hat als in den Jahren zuvor. Er hat “nur” 25,3 Millionen Zusschauerstunden gesammelt.

Season bei LoL fing großartig an und dann ging’s steil nach unten

Wie läuft’s für NoWay? Für den deutschen Twitch-Streamer fing die aktuelle Saison bei LoL eigentlich ideal an, bis auf Rank 2 in Europa ging es für ihn hoch.

Zu Beginn der Season am 10.1. 2024 gewann NoWay seine ersten 6 Spiele in Folge und konnte daran eine weitere Siegessträhne von 6 am Stück anknüpfen: Er stand nach 14 Spielen also bei 12:2.

Aber aktuell scheint das ewig weit entfernt zu sein: Denn NoWay wird von „Losing-Streaks“ geplagt.

2 dicke „Minus-Tage“ hat sich der 31-Jährige abgeholt:

Am Sonntag, dem 14. Januar verlor er 7 Spiele in Folge

Am Montag und Dienstag sah es ähnlich übel aus: Da gingen 4 und 5 Spiele in Folge verloren. Es läuft einfach nicht

“Widerliches Backseat-Gaming”

Wie ist seine Reaktion? In einem aktuellen Video auf YouTube kann man sehen, wie sehr die Situation an NoWay nagt. Das sei sein schlechtester Season-Start überhaupt, erklärt er.

Und dabei muss er sich die ganze Zeit von seinem Chat anhören, wie mies er spiele.

Dieses „Backseat“-Gaming sei einfach widerlich. Leute sagten ihm da, er müsse Champion X oder Y spielen, was anderes machen, seinen ganzen Spielstil ändern, dabei sei er doch ein sehr anständiger Spieler und brauche nur mal „Mitspieler mit Armen.“

Mit “Backseat”-Gaming wird die Unart beschrieben, wenn “Besserwisser” einem beim Spielen zuschauen und mit schlauen Tipps daherreden, wie man es eigentlich besser machen könnte.

NoWay betont immer wieder, dass er zwar ein dickes Fell habe, es ihm aber langsam reicht. Er fragt sich, wo die ganzen Leute im Chat herkommen, die ihm mit ihrem ersten Kommentar gleich flamen:

“Ich setze mich hier jeden Tag 10 Stunden hin für euch und ihr beleidigt einen die ganze Zeit, sobald mal ein Game schiefgeht. Wie kann man den nur so drauf sein?”

Die gute Nachricht ist: Von den letzten 6 Spielen hat er 5 in Folge gewonnen. Es geht aufwärts.

