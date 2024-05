LoL: US-Team spuckt große Töne vor MSI, fliegt gegen Außenseiter raus, ist die Lachnummer

In League of Legends findet im Moment das internationale Turnier MSI 2024 in China statt. Das US-Team FlyQuest, gespickt mit europäischen Veteranen, hatte große Pläne, wollte zeigen, dass man besser ist als der miese Ruf der LCS. Aber das Erwachen war umso rauer: Schon in der Qualifikation schied man 0:2 gegen ein Team aus einer kleinen Liga von LoL aus. Hohn und Spott prasseln auf sie ein.

Das hat FlyQuest vor dem Turnier gesagt:

Der Top-Laner von FlyQuest, der Belgier, Bwipo (25), hat in einem Interview mit Dexerto extra betont, dass sie und Team Liquid große Anstrengungen auf sich genommen hätten, die Standards zu übertreffen, die man an Nordamerika anlegt. Die Region gelte generell als taktisch unterlegen, tue sich schwer mit Entscheidungen, wann man in einem LoL-Spiel angreifen und wann verteidigen müsse.

Er sagt, alle im Team spielten außergewöhnlich stark: Midlander Jensen spiele besser als je zuvor. Und der Jungler Inspired sei ein Ausnahme-Spieler. Es schien, als wollten die Europäer nun den US-Fluch brechen.

Internationale Turnier wie das MSI seien das, was ihn motiviere. Dort mitzuspielen, sei ein großes Privileg, so Bwipo.

Gegen Faker holte sich Bwipo eine 0-2 Niederlage ab:

Team schlägt Außenseiter erst, verliert Rückspiel klar

Das war die Situation: Die MSI sind so aufgebaut, dass in einer Vorrunde, die vier stärksten Vertreter der kleinen Regionen in LoL und die vier schwächsten Vertreter der großen Regionen ausspielen, welche vier Teams ins Hauptfeld einziehen.

Normalerweise fliegen hier die 4 Vertreter der kleinen Regionen raus.

Wer als Team einer großen Region ausscheidet, blamiert sich und ist dem Spott der Fans ausgesetzt.

So ging es jetzt aus: FlyQuest spielte in der Gruppe A der Play-Ins und konnte sich in Match 1 erst mit 2-1 gegen PSG Talon, ein Team aus Hongkong, behaupten.

Gegen T1 mit Faker, die amtierenden Weltmeister, gab es aber eine erwartete 0-2 Niederlage.

Im Finale der Runde flog man jedoch 0-2 chancenlos gegen PSG Talon aus. Im 2. Match spielte Bwipo auf Renekton 0-7-3, auch Jensen verlor in der Mitte 0-3-1. Einzig Inspired konnte für sein Team 5 Kills holen.

Damit ist FlyQuest das einzige Team aus einer der 4 großen Regionen, die schon in der Vorrunde des MSI gescheitert sind. Der europäische Pedant zu FlyQuest, Fnatic, kam relativ klar weiter.

Hohn und Spott für FlyQuest

Das sagen sie jetzt: Die Mannen von FlyQuest zeigten sich nach dem Match sehr frustriert. Von den Fans prasselt Hohn und Spott auf reddit auf sie ein:

Einer schreibt: „Nach dem Match besuchte FlyQuest ein Heim für Waisen in Chengdu: ‚Es ist herzzerreißend, ihre kleinen traurigen Gesichter ohne Hoffnung zu sehen‘, sagte der 6-jährige Li.“

„Gegen ein Team aus einer kleinen Region zu verlieren, ist schlimm genug. Aber das andere Team war in den Spielen einfach um Klassen besser.“

„Wie können die Pfeifen das zweitbeste Team von Nordamerika sein“

„Inspired und Bwipo sollten besser für immer die Schnauze halten, wenn sie international so spielen.“

Bwipo bat um „Platz, um sich zu erholen“, und kritisierte seine eigene Leistung im Match.

Dass US-Teams bei den großen internationalen Veranstaltungen scheitern und von den Fans ausgiebig geflamet werden, ist ein bekanntes Phänomen in LoL: US-Team fliegt aus den Worlds – Streamer nennt sie „Muttersöhnchen“, schimpft über ihre Einstellung