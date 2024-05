Destiny 2 bringt die erste Waffe zurück, die ihr je abgefeuert habt, aber ein Detail lässt sie schwach aussehen

Jeder Hüter hat in Destiny mit derselben Waffe angefangen: der Khvostov 7G-02. Das kaputte Gewehr mit gewöhnlicher Rarität rette euch vor dem sicheren Tod, um die letzte Stadt zu erreichen. Ihre exotische Variante soll jetzt in „The Final Shape“ zurückkehren. Was sie draufhat und warum sie enttäuschen könnte, erfahrt ihr hier.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um die exotische Variante des Automatikgewehrs „Khvostov 7G-02“. In Destiny 1 und mit Destiny 2: New Light, bekamen die Spieler dieses Gewehr als erste Waffe in die Hand gedrückt – Gefallene drohten euch zu töten und mit dieser Waffe konntet ihr euch das erste Mal zur Wehr setzen.

Obwohl das Gewehr schnell durch bessere Waffen ausgetauscht wurde, haben viele Hüter ihre ersten Kills mit dieser Waffe nicht vergessen. Aus diesem Grund brachte Bungie in Destiny 1: Rise of Iron das Gewehr als exotische Variante zurück.

Kannst deine neue Khvostov behalten Bungie, ich hab meine noch!

Hüter konnten das Gewehr nun auf verschiedene Weisen anpassen: Visiere, Feuermodi, Läufe, Feuerrate und weitere Perks machten das Gewehr zu einer soliden und vielseitig einsetzbaren Waffe für alle Aktivitäten.

Leider gab es das exotische Gewehr „Khvostov 7G-0X“ in Destiny 2 nicht – bis jetzt. Bungie hat mit seinem neuesten Teaser auf X (ehemals Twitter) die moderne Variante von der Khvostov angekündigt und sie kurz in Aktion gezeigt. Sie soll einen neuen exotischen Perk bekommen, doch irgendwas stimmt nicht.

Neuer Trailer könnte Enttäuschungen hervorrufen

Was hat sich geändert? Bungie offenbart in seinem neuesten Teaser auf X die exotische Khvostov mit neuem, runderem Design, einem moderneren Visier und frischer Lackierung. Zudem soll ein neuer exotischer Perk dafür sorgen, dass jeder siebte Schuss von euch auf weitere Gegner abprallt.

Wir haben euch den Tweet mit dem Teaser eingebunden:

Ob der siebte Schuss unaufhörlich abprallt, bis kein Gegner mehr vorhanden ist, ist leider nicht bekannt. Auch werden keine Perks oder weitere Anpassungsmöglichkeiten offenbart. Wir haben uns den Trailer öfter angesehen und konnten in den jeweiligen Schnitten auch nicht erkennen, ob der Hüter mit verschiedenen Feuermodi den Abzug betätigt.

Sollte die Waffe also nur mit seinem neuen intrinsischen Perk erscheinen und komplett auf seine einstigen Anpassungsmöglichkeiten verzichten, wäre das ein herber Schlag für Nostalgiker. Immerhin besitzt das Gewehr das Aussehen des alten kostenpflichtigen Ornaments „Luftfahrtamt“, das man sich in Destiny 1 gönnen konnte – auch wenn viele Hüter wahrscheinlich auf das saubere unlackierte Aussehen scharf sind.

Was sagen die Fans zur Rückkehr? Viele Hüter sind auf X aus dem Häuschen. Sie freuen sich, dass ihr altes ikonisches Gewehr seine Rückkehr feiert und das mit neuer Montur, andere wiederum sind skeptisch. Folgendes lässt sich vernehmen:

„DIE NEUGESTALTUNG IST SO COOL??? DAS IST FANTASTISCH!!“ – meint Zavallr

„HEILIGES W! DER KÖNIG IST ZURÜCK!“ – meint PoobahParker

„@Destiny2Team, Das ist eine wirklich coole Idee für ein Strang Exotic, aber für Khvostov fühlt es sich so fehl am Platz an! Wenn ihr uns die ultimative herstellbare Waffe gebt, sollte die Einzigartigkeit von der Anpassbarkeit herrühren und nicht von einer einzigartigen Eigenschaft!“ – meint benjmakesmovies

„Ich liebe die Kreativität! Abhängig von der Magazingröße werden wir nicht viele Abpraller bekommen, ich hoffe, der Schaden ist gut!“ – meint RayJFresh125

Was meint ihr zur alten/neuen Khvostov? Seid ihr gespannt wie sie performen wird oder glaubt ihr Bungie hat unsere ikonische Waffe massakriert? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren! Eine weitere Waffe könnte dank neuen Perks zum wahren DPS-Monster werden: Alte Exo in Destiny 2 wird jetzt zur stärksten Primärwaffe im Spiel – So solltet ihr sie bauen