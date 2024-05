Alte Exo in Destiny 2 wird jetzt zur stärksten Primärwaffe im Spiel – So solltet ihr sie bauen

In Destiny 2 hat Bungie nach seinem jüngsten Weekly Reset die alte exotische Mission „Stunde Null“ wieder ins Leben gerufen. Spieler können sich dort ein ikonisches Exo-Gewehr als Bauplan freischalten und wir zeigen euch, warum ihr das tun solltet.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich dabei um das exotische Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“. Das alte Raid-Gewehr aus Destiny 1 wurde vor einiger Zeit auch in Destiny 2 implementiert, jedoch in einer besseren Form.

Bei seinem Release galt die Waffe als mächtiger DPS-König und auch gegen Raid-Bosse konnte sich das Gewehr behaupten. Obwohl die Waffe im Kampf immer noch eine solide Wahl darstellt, benutzen Hüter unterdessen andere Gewehre für ihre Loadouts.

Die Waffe geriet somit eher in Vergessenheit, doch mit der neuen Version dieses Gewehr solltet ihr anfangen euch wieder zu erinnern. Der Perfektionierte Ausbruch ist zurück und das stärker und besser als jemals zuvor.

Perfektionierter Ausbruch wird perfektioniert

Warum ist die Exo jetzt stärker? Der Perfektionierte Ausbruch hat sich verbessert und das durch Ada-1. Sie gibt euch die Möglichkeit, das Gewehr in der Enklave nach euren Vorstellungen zu bauen. Dabei lassen sich der Lauf, das Magazin, die Eigenschaft und sogar euer Schaft anpassen.

Durch diese Freiheit lässt sich der Perfektionierte Ausbruch tatsächlich perfektionieren. Nachladerate sowie Handhabung waren nicht die Stärken des Gewehrs, doch mit den richtigen Aufsätzen lassen sich diese Defizite ausmerzen.

Zusätzlich sorgt die auswählbare Eigenschaft „Rückspulgeschosse“ für ein überladenes Magazin. Ihr erhaltet soviel Munition, wie Treffer erzielt worden sind. Sollten die erzeugten Naniten, die auch für Treffer verantwortlich sind, gelten, wird aus dem Gewehr ein wahres DPS-Monster.

Wir zeigen euch nun, wie ihr die Waffe bekommen und verfeinern könnt und offenbaren euch zudem noch die God-Rolls.

Wie kann ich das Exo bauen? Um den Perfektionierten Ausbruch bauen zu können, braucht ihr zuerst die Quest „Gut geschütztes Gut“ von Ada-1 im Turm. Nun müsst ihr die Exo-Mission „Stunde Null“ abschließen und erneut mit Ada-1 sprechen, damit ihr ein Exemplar mit extrahierbaren Bauplan spendiert bekommt. Jetzt könnt ihr die Waffe bauen.

Ihr könnt euren alten Katalysator sofort draufpacken wenn ihr wollt

Was ist der God-Roll? Je nachdem, wo ihr die Waffe benutzen wollt, müsst ihr auch andere Perks wählen. Folgende Perks solltet ihr für PvE und PvP beachten:

PvE-Roll für Perfektionierter Ausbruch Korkenzieher-Drall oder Hammergeschmiedeter Drall Verbesserte Geschosse Rückspulgeschosse Angepasster Schaft

PvP-Roll für Perfektionierter Ausbruch Kleinkaliber Verbesserte Geschosse oder Taktisches Magazin Kopfsucher Angepasster Schaft



Wie schalte ich die restlichen Perks frei? Die Eigenschaften sind an der Quest „Raffinierter Ausbruch“ gekoppelt. Den ersten Part dieser Quest bekommt ihr sofort bei Ada-1 nachdem ihr ihre Quest „Gut geschütztes Gut“ abgeschlossen habt. Schließt ihr also den ersten Part dieser Quest ab, schaltet ihr die Eigenschaft „Schnelltreffer“ frei.

Weitere Aufsätze wie die Läufe, Magazine und Schafte werden freigeschaltet, wenn ihr wöchentlich die Rätsel für das neue Exo-Schiff abschließt. Den Katalysator erhaltet ihr zudem auch, wenn ihr Stunde Null auf legendär abschließt.

Was haltet ihr vom neuen Perfektionierten Ausbruch? Werdet ihr das Gewehr auch in Raids verwenden, wenn ihr die Eigenschaft „Rückspulgeschosse“ draufpacken könnt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Bungie hat schon drei neue Exo-Rüstungen für „The Final Shape“ offenbart.