Fans von Destiny 2 sind neidisch, weil Marathon nach einer Woche bekommt, was sie sich seit Jahren von Bungie wünschen

CommunityNews
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Bungie macht endlich das, was sich Fans von Destiny 2 seit Jahren gewünscht haben – allerdings beim falschen Spiel.

Warum sind Destiny-Fans neidisch? Bungie hat am 10. März einen Post auf X veröffentlicht, in dem die Entwickler der Marathon-Community erklären, auf das Feedback zum Prämienpass (quasi der Battle Pass von Marathon) zu reagieren.

Der Post von Bungie sorgt für Unmut bei einem Teil der Community von Bungies anderem Spiel, dem Loot-Shooter Destiny 2. Dessen Spieler sind teilweise fassungslos, wie schnell Bungie plötzlich auf Feedback reagiert, nachdem sie sich bei Destiny 2 jahrelang von den Entwicklern nicht gehört fühlten.

Ein Spieler schreibt etwa auf X: „Die müssen das böse Entwicklerteam bei Destiny haben, denn wie zum Teufel kann das überhaupt dieselbe Firma sein?“ Ein anderer Spieler stellt auf X fest: „Es ist unglaublich und gleichzeitig ein bisschen beängstigend, wie schnell und effektiv Bungie auf das Feedback der Community reagiert.“

Bungie will, dass der Battle Pass das Geld wert ist

Was war das für eine Änderung? Bungie wolle, dass Spieler einen angemessenen Gegenwert bekommen, wenn sie Geld in Marathon ausgeben, heißt es in dem Post. Als Reaktion auf das Feedback sollen dem kostenpflichtigen Teil des Battle Passes deshalb Mitte April drei weitere Skins für Runner-Hüllen hinzugefügt werden.

  • Ein Skin für den Thief
  • Ein Skin für den Assassinen
  • Ein Skin für den Destroyer

Außerdem bekommt der kostenlose Teil des Battle Passes einen weiteren Waffen-Skin sowie ein Profil-Emblem.

Bereits am 7. März nahm Bungie eine Anpassung an den LUX-Bundles (die Premium-Währung von Marathon) vor. Deutsche Spieler bekommen nun für 10 € insgesamt 1.120 LUX, statt wie zuvor 1.100 LUX. Diese Änderung bewirkt, dass Spieler mit dem 10-€-Bundle einen Skin für eine Runner-Hülle kaufen können, da diese exakt 1.120 LUX kosten. Zuvor fehlten also 20 LUX, wenn die Premium-Währung für 10 € aufgeladen wurde.

Was steckt hinter dem Neid der Destiny-Community? Destiny-Spieler sind seit Jahren mit verschiedenen Bereichen des Spiels unzufrieden, etwa den Preisen im Shop, recyceltem oder entferntem (kostenpflichtigem) Content und den Season-Modellen. Zudem war immer wieder zu lesen, dass die Spieler das Gefühl hatten, Bungie ignoriere das Feedback.

Marathon wird insgesamt heftig diskutiert, vor allem von einstigen Destiny-Fans. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat aber großen Spaß mit dem Shooter. Hier lest ihr seinen Anspielbericht: Gamer lieben es, Bungie zu hassen, aber Marathon ist einer der besten Shooter, die wir 2026 bekommen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

