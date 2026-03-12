Marathon offenbart das größte Problem von Bungie – Droht jetzt die Übernahme durch Sony?

Am 5. März 2026 ist das neueste Spiel von Bungie für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erschienen: Marathon, ein Extraction-Shooter mit starkem Fokus auf PvP. Das Spiel sorgt seither für rege Diskussionen. Viele Gamer fragen sich, ob der Erfolg von Marathon ausreicht, um Sony zufriedenzustellen, oder ob der Shooter nun das Ende des Studios einleitet. MeinMMO-Redakteur Dariusz stellt sich dieser Frage.

Marathon ist in einer komischen Situation. Es klafft eine riesige Lücke zwischen der Wahrnehmung des Spiels in den sozialen Netzwerken wie Reddit und X und der Bewertung der Spieler auf Steam.

In den sozialen Netzwerken wird ein Bild von Marathon als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten gezeichnet. Auf X behauptet etwa ein Post, laut SteamDB sei Marathon über 500.000 Mal zurückgegeben worden. SteamDB gibt allerdings keine Zahlen zu Rückerstattungen an.

Selbst auf Twitch liest man Kommentare in den verschiedenen Chats, wie schlecht das Spiel doch sei – auch wenn der Streamer offensichtlich Spaß hat. TheBurntPeanut spielt das Spiel deshalb offline, wenn er nicht auf Twitch live ist (via TikTok).

Auf Steam wiederum ist die Stimmung großteils positiv. Von 23.105 Rezensionen sind starke 88 % positiv. Filtert man Spieler heraus, die weniger als eine Stunde gespielt haben, sind es sogar 90 % positive Reviews.

Marathon zeigt, was wirklich das größte Problem von Bungie ist

Der Spalt zwischen der wahrgenommenen Stimmung und der Bewertung der tatsächlichen Spieler zeigt das größte Problem von Marathon:

Bungie hat die Gunst seiner Fans mit Destiny 2 verloren.

Viele langjährige Destiny-Spieler haben das Vertrauen in Bungie aufgegeben. Es gibt zu viele Kritikpunkte, die die Community einfach nicht vergessen kann.

Die Monetarisierung

Das Schüren von FOMO (der Angst, etwas zu verpassen)

Das Recyclen von Inhalten

Der sogenannte Content-Vault – also Inhalte, die aus dem Spiel genommen wurden, obwohl Spieler dafür Geld gezahlt haben.

Und generell das Feedback der Community, das einfach zu lange ignoriert wurde.

Bereits 2025 habe ich mich in einer Analyse der Frage gewidmet: Hat Marathon eine Chance auf Erfolg? Schon da habe ich Ähnliches befürchtet. Ich zitiere mich einfach mal selbst:

Insgesamt ist es schwierig, sich vorzustellen, dass Bungie in den nächsten Jahren einen finanziellen Erfolg haben wird – unabhängig von der Qualität des jeweiligen Produkts. Die einstigen Fans von Bungie sind so unzufrieden und frustriert, dass sie – so wirkt es aktuell – allem negativ gegenüberstehen, was Bungie macht.

Auch bei uns in den Kommentaren auf MeinMMO zeigt sich dieser Unmut gegenüber Bungie. Ich habe in meinem Anspielbericht zu Marathon erklärt, weshalb das Spiel für mich zu den besten Shootern des Jahres 2026 gehört. Einige MeinMMO-Leser sehen das anders, andere geben dem Spiel aufgrund ihrer Vergangenheit mit Bungie erst gar keine Chance.

MeinMMO-Leser EsmaraldV fasst die Gefühlslage vieler Destiny-Spieler treffend zusammen:

„Ich bleib bei meiner Einstellung, im Artikel auch angesprochen: Bungie hat mein Vertrauen verspielt und bekommt von mir keinen Cent mehr. Grundsätzlich werde ich mich zum Gameplay nicht äußern, da ich es nicht spiele, aber der kritisierte Battlepass spricht Bände; Bungie-Art – wer das noch unterstützt und aus Fehlern nicht lernt – selber schuld.“

Der scharfe Blick von Sony auf Marathons Erfolg

Sony hat Bungie im Jahr 2022 für rund 3,2 Milliarden Euro gekauft. Das Unternehmen schaut sich also ganz genau an, was das Entwicklerstudio hinter Destiny 2 so treibt. Bereits 2023 hieß es in einem Report von Bloomberg, dass Bungie 45 % unter den Erwartungen von Sony gewesen sei.

Das kriselnde Destiny 2 galt bis dato als die Haupteinnahmequelle des Studios und auch an Marathon wird Sony demnach eine gewisse Erwartungshaltung haben.

Der Forbes-Journalist Paul Tassi, der enge Kontakte zu Bungie pflegt, berichtete vergangenes Jahr, dass Marathon in den USA eines der 5 meistverkauften Spiele des Jahres 2025 sein müsste, um als „Erfolg“ zu gelten (via YouTube) – das war allerdings noch bevor der Release des Shooters verschoben wurde.

Zuletzt kursierten zudem Gerüchte im Internet, dass Marathon 250 Millionen US-Dollar gekostet habe und 10 Millionen Verkäufe benötige, um als „Hit“ zu gelten.

Eine offizielle Aussage seitens Sony oder Bungie zu den Entwicklungskosten oder den erwarteten Verkäufen gibt es allerdings nicht.

In einem Interview mit dem YouTuber Skill Up verriet Marathons Game-Director Joe Ziegler jedoch, dass 2025 etwas weniger als 300 Entwickler an dem Shooter arbeiteten. Außerdem sagte er, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt mehr als 4 Jahre in Entwicklung bei Bungie gewesen sei – und seither kam ein weiteres Jahr obendrauf.

Schauen wir uns dazu mal einige Zahlen an:

Durchschnittsgehalt Bungie 98.000 US-Dollar im Jahr Entwicklungsdauer Mehr als 5 Jahre Geschätzte Gehaltskosten in 5 Jahren 70-110 Millionen US-Dollar

(Etwa 147 Mio. USD bei durchgehend 300 Mitarbeitern) Marketing AAA-Durchschnitt etwa 25 Mio. USD zusätzliche Kosten

(Instandhaltung des Büros, Infrastruktur, etc) bis zu 5-10 % der Gesamtkosten

Aufschlüsselung der Kostenrechnung Das Durchschnittsgehalt bei Bungie soll rund 98.000 US-Dollar im Jahr betragen (Quelle: salary.com). Bei 300 Mitarbeitern entstehen in 5 Jahren etwa 147 Millionen US-Dollar an reinen Gehaltskosten. Wahrscheinlich arbeiteten jedoch nicht durchgehend 300 Mitarbeiter an dem Shooter. Es ist gut möglich, dass die Gehaltskosten eher so zwischen 70 und 110 Millionen US-Dollar liegen. Es kommen zusätzliche Kosten für das Marketing und die Instandhaltung des Büros sowie sonstige Infrastruktur obendrauf. Laut dem Informationsdienstleister zipdo geben AAA-Spiele durchschnittlich rund 25 Millionen US-Dollar für Marketing aus. Das entspricht anderen Quellen, die von etwa 10-20 % des Gesamtbudgets für Marketing sprechen.

Die 250 Millionen US-Dollar für Marathon aus diversen Gerüchten wirken an diesen Zahlen gemessen etwas hochgegriffen, aber nicht unrealistisch. Es könnten stattdessen auch „nur“ 150-200 Millionen US-Dollar sein.

Aber auch das muss Marathon erstmal wieder einbringen.

Spielerzahlen kriseln, aber die Verkaufszahlen sind keine Katastrophe

In dem Diskurs um Marathon sprechen viele über die Spielerzahlen. Das Spiel sei ein Flop und die Zahlen zeigen das. Der Höchstwert von Marathon liegt in der Release-Woche nur bei knapp 88.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam. Auch jetzt sind auf Valves Gaming-Plattform nur 26.000 Spieler online (Stand: 10. März, 13:30 Uhr). Der tägliche Peak liegt derzeit meist zwischen 65.000 und 80.000 Spielern (via SteamDB).

Diese Zahlen reichen natürlich nicht an den Erfolg eines ARC Raiders heran. Der Konkurrent von Marathon hat auch 5 Monate nach Release noch jeden Tag Höchstwerte von 170.000 bis 250.000 gleichzeitig aktiven Spielern und verkaufte sich über 10 Millionen Mal.

Bungie und Sony haben noch keine Verkaufszahlen zu Marathon veröffentlicht. Analyse-Plattformen wie gamalytic und PlayTracker sprechen aber von 630.000-741.000 verkauften Kopien auf Steam.

Die Spieler- und Verkaufszahlen von Marathon auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind unbekannt. Bungie ist auf den Konsolen aber meist deutlich stärker vertreten als auf Steam. Der von der Destiny-Community erstellte Tracker „Charlemagne“, der die Spielerzahlen von Destiny 2 pro Plattform misst, zeigt das eindrucksvoll.

Am 8. März sah die Gesamtverteilung aller Destiny‑Spieler wie folgt aus:

PlayStation: 78.520 (rund 45 %)

Xbox: 58.290 (rund 33 %)

Steam: 35.740 (rund 20,37 %)

Die Konsolen machten bei Destiny 2 am 8. März also 78 % der Spielerzahlen aus. Wenn wir jetzt spekulieren, dass die Verteilung bei Marathon ähnlich ist, könnte der Shooter auf den Konsolen etwa 2.233.000 Mal verkauft worden sein. Die 630.000 verkauften Einheiten auf Steam dienten der Rechnung als Grundlage.

Das würde bedeuten:

Marathon käme in der Release-Woche auf über 2,8 Millionen Verkäufe und Bungie hätte bei dem Kaufpreis von 40 € mit Marathon bereits 112 Millionen Euro eingenommen.

Gemäß des Marktforschungsunternehmens Alinea Analytics soll sich ARC Raiders in der Release-Woche 2,5 Millionen Mal verkauft haben, wovon mit 69,2 % der Großteil der Spieler auf Steam war. Marathon könnte also im direkten Vergleich mit ARC Raiders gar nicht mal so schlecht dastehen, wie die Steam-Zahlen das aktuell vermuten lassen.

Droht die Übernahme durch Sony?

In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir einige Studioschließungen miterlebt. So schloss Sony im Oktober 2024 etwa Firewalk Studios, nachdem dessen Hero-Shooter Concord so stark floppte, dass er schon 12 Tage nach Release offline genommen wurde. Im Februar 2026 gab Sony zudem bekannt, mit Bluepoint Games das Studio hinter dem Remake von Demon’s Souls zu schließen.

Concord zeigt, wie es im schlimmsten Fall für Marathon und Bungie laufen kann:

Bei Misserfolg wird erst das Spiel offline genommen, dann einige Zeit später das Studio geschlossen.

Das ist ein Schicksal, das zuletzt einige Entwickler teilten. Am 12. März folgt die Abschaltung von Highguard, einem Hero-Shooter, der erst Ende Januar veröffentlicht wurde und bei dem der chinesische Technologie-Riese Tencent der geheime Hauptfinanzier war. Die Abschaltung kommt gerade mal 45 Tage nach dem Release.

Es stellt sich also die Frage:

Droht Marathon die Abschaltung und wie geht es für Bungie weiter?

Einem Bericht von IGN aus dem Jahr 2023 zufolge sei es Sony möglich, beim Ausbleiben finanzieller Ziele den bestehenden Vorstand von Bungie aufzulösen und die volle Kontrolle zu übernehmen.

Sollte Sony mit dem finanziellen Erfolg von Bungie unzufrieden sein, sieht so wahrscheinlich der nächste Schritt aus. Sony hat schließlich 3,2 Milliarden Euro für das Studio gezahlt, sie werden also erstmal selbst alles versuchen, möglichst viel aus dem Studio herauszuholen.

Eine Schließung von Bungie ist derzeit unrealistisch.

Fazit: So geht es jetzt für Marathon und Bungie weiter

Sollte Sony eine frühzeitige Abschaltung von Marathon anstreben, wird sich das voraussichtlich in den nächsten 3-6 Wochen zeigen. Das war in der Branche zuletzt die Zeitspanne, in der solche Entscheidungen getroffen wurden.

Wenn die spekulierten Zahlen von 2,8 Millionen Verkäufen hinkommen, wird Marathon die nächsten Wochen und Monate allerdings ziemlich sicher überleben. Das Spiel hat das Potenzial, mit der Zeit stetig weitere Spieler zu sammeln, sobald sich der negative Diskurs etwas gelegt hat. Auch ein ARC Raiders gewann in den Wochen nach Release nochmal ordentlich an Spielerzahlen hinzu.

Bungie hat außerdem bereits Pläne für zukünftige Seasons und Ingame-Events, womit sie ebenfalls neue Spieler dazugewinnen könnten. Zusätzlich zu den Spielverkäufen kommen Einnahmen durch Skins und Battle-Pässe.

Marathon steht erst am Anfang, und sowohl Sony als auch Bungie werden wissen, dass der Shooter eher ein Nischen-Spiel ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn Marathon mindestens ein Jahr mit neuen Inhalten versorgt wird. Die Übernahme durch Sony oder gar die Schließung des Studios stehen in nächster Zeit wahrscheinlich nicht an.

Dennoch müssen vor allem die Führungspersönlichkeiten bei Bungie großes Interesse daran zeigen, Marathon zu einem Erfolg zu machen. Sollte sich der Shooter entgegen der Spekulation etwa auf Steam am stärksten verkaufen, sehen die Zahlen besorgniserregend aus.

Dann wäre die Kontrollübernahme durch Sony in den nächsten Monaten unausweichlich.

Falls ihr noch unschlüssig seid, ob Marathon euch gefallen könnte, haben wir einen kurzen Check inklusive eines Quiz für euch vorbereitet. Dort findet ihr wichtige Informationen zu dem Shooter und könnt mit der Beantwortung von 10 Fragen herausfinden, ob das Spiel für euch interessant ist: Lohnt sich Marathon für euch? Der kurze Check mit Quiz