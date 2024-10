Sony verteilt die Höchststrafe, schließt das Studio, das einen der größten Flops für PS5 entwickelt hat

Nach nur zwölf Tagen hatte Sony mit Concord die große Shooter-Hoffnung für PS5 und Steam offline genommen und damit den letzten Sargnagel in einen der größten Flops der Videospiele-Geschichte geschlagen. Jetzt steht das Aus für das verantwortliche Studio fest.

Was ist mit dem Studio? In einem offiziellen Brief von Hermen Hulst, seines Zeichens CEO der PlayStation-Studio-Business-Group, wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Firewalk Studios sowie Neon Koi (ein Studio für Mobile-Games) geschlossen werden (via sonyinteractive.com).

In dem Brief heißt es: „Wir haben in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, alle unsere Optionen zu prüfen. Nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der beste Weg darin besteht, das Spiel endgültig einzustellen und das Studio zu schließen. Ich möchte allen Mitarbeitern von Firewalk für ihr handwerkliches Geschick, ihren kreativen Geist und ihre Hingabe danken.“

Wie viele Mitarbeiter konkret von den Entlassungen betroffen sind, ist aktuell unklar.

Einer der Gameplay-Trailer zu Concord:

Historischer Flop

Was muss ich zu Concord wissen? Der Multiplayer-Shooter sollte eine der neuen Säulen von Sony werden, um das eigene, bisher schwächelnde Games-as-a-Service-Fundament auszubauen. Dafür hatte man die Firewalk Studios im April 2023 sogar übernommen. Doch kam es ganz anders als erhofft:

Zwischenzeitlich hat sich der Game Director von Concord, Ryan Ellis, von seinem Posten zurückgezogen, um in eine unterstützende Rolle zu wechseln. Für langjährige Spieler verabschiedet sich somit ein alter Bekannter, denn Ellis war der kreative Chef vom besten DLC bei Destiny, nun ist er das Gesicht des Flops von Sony auf PS5 und Steam