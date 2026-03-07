Fans von ARC Raiders schätzen den Shooter, weil viele Spieler friedvoll sind. Marathon wird für seinen PvP-Fokus kritisiert, dabei kann die Community auch anders.

Was macht ARC Raiders besonders? ARC Raiders ist unter den Extraction-Shootern ein Sonderfall: Die Community liebt den friedvollen Umgang miteinander. Viele Spieler grüßen sich, wenn sie einander begegnen, rufen „Don’t shoot“ („nicht schießen“) und blödeln gemeinsam rum – etwa indem sie Instrumente spielen oder ein gigantisches Feuerwerk anzünden.

Es gibt zwar auch in ARC Raiders Spieler, die PvP lieben und forcieren, aber die treffen aufgrund des Matchmakings nur bedingt auf die friedfertigen Gamer. Wie die Entwickler erklärten, priorisiert das Matchmaking nämlich entsprechend der gezeigten Aggressivität bei Spieler-Begegnungen: Wer oft als Erstes auf andere Raider schießt, kommt vorrangig in Lobbys, in denen sich die anderen Spieler genauso verhalten.

Marathon-Spieler können freundlich sein – wenn sie wollen

Was ist bei Marathon anders? Marathon legt einen größeren Fokus auf PvP. Es gibt Aufträge, die von euch verlangen, andere Spieler auszuschalten und es wird einen Ranked-Modus geben, der PvP-Leistungen bewertet. Insgesamt will das Spiel mit den Fähigkeiten der verschiedenen Klassen und dem Gameplay, dass ihr gegen andere Spieler kämpft.

Das hat die Community jetzt gezeigt: Wie ein Spieler auf Reddit zeigt, kann die Community von Marathon aber auch anders – wenn sie das denn möchte.

Der Nutzer mit dem Namen „Punk_Saint“ zeigt einen Screenshot, auf dem acht Runner in Marathon friedlich beieinanderstehen. Er schreibt: „Hatte gerade ein Spiel, bei dem die ganze Map freundlich war und wir alle gemeinsam extrahiert sind.“

Hier könnt ihr den Post mit dem Screenshot sehen:

Das sagt die Community dazu: Der Post des Runners sammelte inzwischen 7.400 Upvotes und über 700 Kommentare. Viele Spieler finden das cool, andere zeigen aber auch: Marathon hat einen anderen Fokus, und nicht jeder hätte seine Schießeisen im digitalen Holster gelassen.

Ein Spieler kommentiert: „Ich bin ein blutrünstiger Spieler, aber ich wäre dabei. Ab und zu.“ Ein anderer antwortet: „Ganz genau. Wir alle lieben PvP, aber diese seltenen Momente verdienen Anerkennung.“

Insgesamt zeigen die Reaktionen aber auch deutliche Gegensätze. Es reicht von „Das macht mein Herz glücklich“ bis zu „Das widert mich an.“

Falls ihr noch unsicher seid, ob Bungies neuer Extraction-Shooter euch gefallen könnte, haben wir auf MeinMMO ein Quiz für euch erstellt, das idealerweise bei der Entscheidung hilft. Dieses Quiz sowie eine allgemeine Erklärung, was Marathon überhaupt ist, findet ihr hier: Lohnt sich Marathon für euch? Der kurze Check vor Release