Marathon: Was ist ein DKON und wo findet ihr ihn, um Aufträge abzuschließen?

Service
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Marathon: Was ist ein DKON und wo findet ihr ihn, um Aufträge abzuschließen?

Bei den Aufträgen in Marathon werdet ihr immer wieder einen DKON aufsuchen müssen. Wir zeigen euch, was das ist und wo ihr das Gerät findet.

Was ist ein DKON? Bei verschiedenen Aufträgen wird von euch verlangt, bestimmte Items und Ressourcen an einen DKON zu liefern.

Ein DKON könnt ihr euch quasi als eine Art toten Briefkasten vorstellen, allerdings als futuristisches, technisches Gerät. Er wird genutzt, um Bergungsgüter wie Instabile Biomasse zu einem entfernten Ort zu transferieren.

Bergungsgüter werden im Inventar mit einem Symbol dargestellt, das wie ein Quadrat mit einem „X“ im Inneren aussieht.

Bungie präsentiert Marathon im Launch-Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
ARC Raiders reagiert auf die „Rivalität“ mit Marathon, erinnert Gamer daran, worauf es wirklich ankommt Marathon: Was ist ein DKON und wo findet ihr ihn, um Aufträge abzuschließen? Marathon will eine Sache anders als ARC Raiders machen, bestraft euch nicht, wenn ihr „Ratten“ seid Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde Marathon Systemanforderungen: Das braucht ihr für den neuen Shooter von Bungie Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Frisch enthülltes Spiel eines Animes hat jetzt schon Potenzial für einen Hit, weil der Hauptcharakter fehlt Der Butcher aus Diablo hat euch 29 Jahre lang gequält, bald könnt ihr in seine Fußstapfen treten Deutscher Diablo-Experte ist sicher: Der Warlock wird die bisher komplexeste Klasse, aber für Casuals gibt es einen Easy Mode Anime mit unbesiegbarem Samurai erobert die Top 10 auf Netflix in 51 Ländern, schafft 3,4 Millionen Aufrufe in 4 Tagen Pokémon GO sorgt mit Änderung dafür, dass ich jetzt dienstags leider mehr Zeit für andere Dinge habe Der große Rivale von Homelander spielte bereits vor The Boys einen brutalen Helden, würde die Rolle auch nach 14 Jahren wieder übernehmen

DKON finden und nutzen – Wo ist das Gerät?

Wo findet ihr DKONs? DKONs findet ihr auf jeder Map in Marathon. Ihre Position wird euch auf eurer Karte angezeigt. Schaut also am Anfang einer Runde am besten kurz nach, wo der nächstgelegene DKON ist, und markiert ihn euch.

Lauft zu der DKON-Markierung auf eurer Karte und haltet nach einem Gebäude Ausschau. Der DKON befindet sich entweder außerhalb des Gebäudes oder auf dem Dach.

Wie nutzt ihr einen DKON? Die Items, die ihr mittels eines DKONs verschicken müsst, platziert ihr einfach im Inventar des Gerätes und schickt sie ab. Ihr habt sie anschließend nicht mehr in eurem Rucksack. Die Aufgabe sollte dann bereits erfüllt sein.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Gamer lieben es, Bungie zu hassen, aber Marathon ist einer der besten Shooter, die wir 2026 bekommen
von Dariusz Müller
Mehr zum Thema
Marathon: Tier List der Klassen – Alle Runner-Hüllen im Ranking
von Dariusz Müller

Könnt ihr einen DKON nutzen, um Items ans Lager zu schicken? Nein, das geht leider nicht. Aktuell sind DKONs nur dazu da, bestimmte Aufträge von Fraktionen wie Traxus abzuschließen. Ihr könnt mit einem DKON keinen Loot an eurer Lager schicken, um die Items unabhängig von der Extraktion zu sichern oder Platz in eurem Inventar zu schaffen.

Falls ihr Probleme bei euren Anfängen in Marathon habt, hat MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz ein paar Tipps für euch gesammelt und aufgeschrieben, um euch den Start zu erleichtern. Hier könnt ihr euch seine Tipps ansehen: 15 Tipps zu Marathon, die ihr zum Release kennen solltet

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Marathon Triage Tier List Runner-Hüllen

Marathon: Tier List der Klassen – Alle Runner-Hüllen im Ranking

Marathon Runner-Shell Thief

Marathon startet heute – Alles Wichtige zum Release: Uhrzeit, Preis, Preload und mehr

Marathon Runner Triage

Marathon Systemanforderungen: Das braucht ihr für den neuen Shooter von Bungie

Marathon Titel title

Marathon Season 1: Roadmap und alles zum Start

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx