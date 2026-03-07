Marathon: Was ist ein DKON und wo findet ihr ihn, um Aufträge abzuschließen?

Bei den Aufträgen in Marathon werdet ihr immer wieder einen DKON aufsuchen müssen. Wir zeigen euch, was das ist und wo ihr das Gerät findet.

Was ist ein DKON? Bei verschiedenen Aufträgen wird von euch verlangt, bestimmte Items und Ressourcen an einen DKON zu liefern.

Ein DKON könnt ihr euch quasi als eine Art toten Briefkasten vorstellen, allerdings als futuristisches, technisches Gerät. Er wird genutzt, um Bergungsgüter wie Instabile Biomasse zu einem entfernten Ort zu transferieren.

Bergungsgüter werden im Inventar mit einem Symbol dargestellt, das wie ein Quadrat mit einem „X“ im Inneren aussieht.

DKON finden und nutzen – Wo ist das Gerät?

Wo findet ihr DKONs? DKONs findet ihr auf jeder Map in Marathon. Ihre Position wird euch auf eurer Karte angezeigt. Schaut also am Anfang einer Runde am besten kurz nach, wo der nächstgelegene DKON ist, und markiert ihn euch.

Lauft zu der DKON-Markierung auf eurer Karte und haltet nach einem Gebäude Ausschau. Der DKON befindet sich entweder außerhalb des Gebäudes oder auf dem Dach.

Wie nutzt ihr einen DKON? Die Items, die ihr mittels eines DKONs verschicken müsst, platziert ihr einfach im Inventar des Gerätes und schickt sie ab. Ihr habt sie anschließend nicht mehr in eurem Rucksack. Die Aufgabe sollte dann bereits erfüllt sein.

Könnt ihr einen DKON nutzen, um Items ans Lager zu schicken? Nein, das geht leider nicht. Aktuell sind DKONs nur dazu da, bestimmte Aufträge von Fraktionen wie Traxus abzuschließen. Ihr könnt mit einem DKON keinen Loot an eurer Lager schicken, um die Items unabhängig von der Extraktion zu sichern oder Platz in eurem Inventar zu schaffen.

Falls ihr Probleme bei euren Anfängen in Marathon habt, hat MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz ein paar Tipps für euch gesammelt und aufgeschrieben, um euch den Start zu erleichtern. Hier könnt ihr euch seine Tipps ansehen: 15 Tipps zu Marathon, die ihr zum Release kennen solltet