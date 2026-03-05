Marathon: Tier List – Alle Runner-Hüllen im Ranking

In Marathon könnt ihr 7 verschiedene Klassen spielen, die alle unterschiedliche Stärken und Spielstile haben. Wir haben die Runner-Hüllen in einer Tier List gerankt, damit ihr eine Vorstellung habt, welche Klassen zum Release die besten sind.

Wie kommt diese Tier List zustande? MeinMMO-Redakteur Dariusz hat beim Server-Slam von Marathon alle verfügbaren Runner-Hüllen ausgiebig getestet und seine eigenen Eindrücke mit denen der Community abgeglichen. Außerdem fließt seine Expertise bei verschiedenen Taktikshootern (insbesondere Rainbow Six: Siege) in die Einschätzung der einzelnen Fähigkeiten und deren Wichtigkeit im Kampf ein.

Die Spielzeit mit den Runner-Hüllen ist allerdings auf den Server-Slam beschränkt. Auch wir haben derzeit noch keine hunderten Stunden mit den unterschiedlichen Hüllen oder konnten sie im Livebuild testen. Die Tier List ist also noch Work in Progress (weiterhin in Arbeit) und wird gegebenenfalls zukünftig angepasst.

Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach selbst eure eigene Tier List teilen wollt, schreibt gerne Kommentare!

Marathon: Tier List zu allen Runner-Hüllen

Unsere Tier-List mit allen Klassen von Marathon könnt ihr bequem auf dem Screenshot betrachten. Unterhalb des Screenshots gibt es dann eine detaillierte Aufschlüsselung, warum wir uns für den speziellen Rang bei den verschiedenen Runner-Hüllen entschieden haben.

S-Tier: Die aktuell besten Runner-Hüllen

Triage: Auf Platz 1 im S-Tier ist der Triage. Das ist der Medic von Marathon. Triage ist besonders stark, weil er das ganze Team mit supportenden Fähigkeiten unterstützt. Seine Primärfähigkeit “Neustart+” ist eine Art Defibrillator, mit dem er bis zu 2 Teammitglieder gleichzeitig wiederbeleben kann, wenn sie gedownt waren. Das erlaubt es Teams mit einem Triage in den eigenen Reihen, bei einem verlorenen Teamfight das Ruder nochmal rumzureißen, auch wenn schon 2 aus dem Team gestorben sind.

Außerdem besitzt der Triage durch seine taktische Fähigkeit zwei Heildrohnen, die Schilde oder Lebenspunkte von verwundeten Runner-Hüllen wieder auffüllen, ohne dass sie ihren Kampf zum Heilen unterbrechen müssen. Das hat einen unfassbaren Mehrwert und ist in Marathon unersetzlich – besonders, weil ihr dadurch die wichtigen Health-Items für wirklich kritische Situationen aufsparen könnt.

Recon: Auf Platz 2 im S-Tier ist der Recon, die Aufklärerklasse von Marathon. Intel ist in taktischen Spielen immer stark. Wenn man weiß, wo sich Gegner aufhalten, wie sie sich positionieren und bewegen, hat man oft einen Vorteil gegenüber Teams, die diesen Intel nicht besitzen. Spiele wie Rainbow Six: Siege setzen deshalb gezielt auf Aufklärungsfähigkeiten, indem sie Kameras und Drohnen auf verschiedene Charaktere aufteilen und diese als taktisches Werkzeug nutzen.

Der Recon in Marathon funktioniert genauso. Er kann eine kleine Drohne vorausschicken, um Gegner ausfindig zu machen, oder sie mit einem Sonar-Scan markieren. Damit ist er auch ein direkter Konter zum Assassinen. Da in Marathon selbst vollständig besiegte Runner-Hüllen wiederbelebt werden können, ist es unheimlich wichtig, dass niemand von einem gegnerischen Team entkommt. Der Recon hilft dabei.

A-Tier: Diese Runner-Hüllen sind stets eine gute Wahl

Destroyer: Im A-Tier haben wir den Destroyer. Das ist die vielleicht stärkste offensive Klasse von Marathon. Der Destroyer hat einen Schild, mit dem er aggressiv Gegner pushen kann. Mit diesem Schild zwingt er den Gegner dazu, auf ihn zu schauen und auf ihn zu reagieren. Er ist jetzt der Fokus, weil – auch wenn er mit dem Schild gerade keine Bedrohung ist – er näher kommt und eine Bedrohung sein wird.

Operatoren mit Schilden gibt es in vielen Spielen, und immer wieder sehen wir: In den richtigen Händen kann das enorm stark sein. Nicht jeder kann mit einem Schild umgehen, aber wenn ein Team es schafft, das vernünftig zu nutzen, bindet der Schildträger nahezu durchgehend 2 Gegner, weil diese sich nicht erlauben können, kein Kreuzfeuer auf ihn zu haben – besonders, weil der Destroyer obendrein ein automatisch zielendes Raketenabschusssystem hat. Außerdem besitzt er Movement-Fähigkeiten, die seine Mobilität im Kampf erhöhen und ihm in Kombination mit dem Schild erlauben, aggressiv zu pushen.

B-Tier: Diese Runner-Hüllen haben das Potenzial zu höheren Stufen

Assassine: Im B-Tier haben wir dann den Assassinen. Der ist sehr gut im Soloplay, weil ihr euch unbemerkt zwischen den Gegnerreihen bewegen könnt. Zusätzlich setzt er Rauch ein, mit dem er sich aus Gefahrensituationen befreien kann, indem Gegner kurzzeitig den Sichtkontakt verlieren. Die größte Stärke des Assassinen sind aber die Angriffe aus dem Hinterhalt: Ihr könnt den Überraschungsmoment nutzen, um den ersten Kill in einer Auseinandersetzung zu erzielen, bevor die Gegner eure Anwesenheit bemerkt haben.

Dabei geht ihr jedoch stets ein Risiko ein, denn der Assassine hat ansonsten keine nennenswerten offensiven Fähigkeiten und nichts, um das eigene Team aktiv zu unterstützen, wie Heilung oder Intel. Als Assassine beschafft ihr den Intel selbst, indem ihr unsichtbar rumlauft und euch in vorteilhafte Positionen bringt, aber ihr werdet nicht unsichtbar wieder wegkommen. Ihr könnt also sehr viel aus dem Assassinen herausholen, aber wegen dieses Risikos und wegen dieser fehlenden Survivability ist er nur im B-Tier – besonders auch, weil der sehr starke Recon ein direkter Konter zu ihm ist.

Vandal: Vandal ist aktuell noch die Wunderkiste von Marathon: Man kann schwer abschätzen, wo die Reise hingehen wird. Vandal setzt vorrangig auf Movement-Fähigkeiten, etwa einen Doppelsprung und einen Power-Slide. Das wirkte beim Server-Slam aber noch sehr eingeschränkt. Es kann sein, dass Vandal im späteren Verlauf einer Season richtig stark ist, aber das wird wahrscheinlich vom gespielten Build, also der genutzten Ausrüstung, abhängig sein. Besonders in den ersten Spielstunden bietet der Destroyer einfach mehr, da er zusätzlich zu den Movement-Fähigkeiten noch den Schild und die Raketen besitzt.

Vandal hat zwar eine Kanone, mit der sie Gegner aus ihrer Deckung schleudern kann, aber das ist sehr situativ nutzbar. Es ist stark gegen Teams, die sehr passiv spielen und viel campen. Und wenn es eine Meta gibt, in der Scharfschützengewehre dominieren, kann Vandal als direkter Konter brillieren, weil sie mit ihren Movement-Fähigkeiten und der Kanone nah herankommen und die Sniper beim Zielen stören kann. So wie die Meta im Server-Slam war, kamen diese Stärken allerdings noch nicht zur Geltung. Dennoch möchte ich keinen Movement-Dämonen auf Vandal begegnen.

C-Tier: Runner-Hüllen, die aktuell als schwächer angesehen werden

Rook: Der Rook ist nur schwierig mit den anderen Runner-Hüllen vergleichbar, da euch dieser bewusst einen Nachteil geben soll: Ihr könnt nur Solo spielen, euer Loadout nicht frei wählen und kommt in Runden, die bereits laufen. Euer Ziel als Rook besteht darin, in ein Match zu starten, etwas Loot einzustecken und wieder abzuhauen.

Sein größter Vorteil ist es, dass er sich unbemerkt zwischen UESC-Robotern bewegen kann. So kann er sogar solo schwerbewachte Orte looten und Kämpfe vermeiden, während andere Runner-Hüllen sich durchballern müssen. Solltet ihr jedoch während eines Raids auf feindliche Spieler treffen, die eine der anderen Hüllen spielen, seid ihr immer im Nachteil. Der Rook ist gut in dem, was er machen soll – aber da hört es auch auf.

?-Tier: Die Hüllen, die noch nicht spielbar waren

Thief: Die Thief-Hülle war während des Server-Slams von Marathon noch nicht spielbar, weswegen sie noch keinen richtigen Rang auf der Tier List erhält. Sobald wir sie einige Stunden testen und ihre Fähigkeiten einschätzen konnten, wird sie neu eingeordnet werden.

