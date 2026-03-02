ARC Raiders reagiert auf die „Rivalität“ mit Marathon, erinnert Gamer daran, worauf es wirklich ankommt

2 Min. Dariusz Müller
ARC Raiders reagiert auf die „Rivalität“ mit Marathon, erinnert Gamer daran, worauf es wirklich ankommt

Gamer sehen eine große Rivalität zwischen ARC Raiders und Marathon, aber die Entwickler wissen, was wirklich wichtig ist.

Das steckt hinter der Rivalität: ARC Raiders und Marathon sind beides Extraction-Shooter und damit quasi direkte Konkurrenten. Da ARC Raiders seit seinem Release im Oktober 2025 einen beeindruckenden Höhenflug hinlegt, schauen jetzt natürlich viele mit einem vergleichenden Blick auf Marathon, das neue Spiel von Bungie.

Marathon war vom 26. Februar bis zum 2. März im Rahmen des sogenannten Server-Slams ein letztes Mal kostenlos spielbar und ermöglichte Spielern einen Blick auf das Gameplay des Shooters. Zum Start des Server-Slams tauchten jedoch zahlreiche Clips auf, die zeigten, dass „ARC Raiders“ im Text-Chat von Marathon zensiert werde. Statt des Spieletitels erschienen Sternchen.

Für viele Spieler sei das ein Zeichen starker Rivalität und zeige, dass Bungie gar keine Lust darauf habe, dass in ihrem Spiel über den Konkurrenten ARC Raiders gesprochen wird.

Marathon will aus den Fehlern von ARC Raiders lernen und hart gegen Cheater vorgehen
Egal ob ARC Raiders oder Marathon: Das Wichtigste ist der Loot

So reagiert das Team von ARC Raiders: Das Team von Marathon hat schnell reagiert und die Zensur des Spieltitels von „ARC Raiders“ entfernt. Der Name des Konkurrenten kann nun problemlos im Chat geschrieben werden, wie Bungie auch selbst in einem Screenshot vom Text-Chat des Spiels demonstrierte. Dort schreiben sie: „Arc Raiders ist super“.

ARC Raiders hat auf den Screenshot vom Marathon-Team geantwortet und kommentierte ihn auf X mit den Worten:

„Egal ob du ein Runner oder ein Raider bist, Loot ist Loot. Wir halten dir einen Platz im Shuttle frei.“

Die Entwickler zeigen damit ganz klar, worauf es wirklich ankommt: den Loot. Es ist völlig egal, welches Spiel ihr lieber spielt. Der Loot wird nicht besser oder schlechter, wenn ihr irgendeine Rivalität zwischen zwei Unternehmen polarisiert. Wichtiger ist es, dass ihr als Gamer Spaß habt und euch die virtuellen Taschen vollstopft.

Wie unterscheiden sich die beiden Spiele? ARC Raiders und Marathon sind zwar beides Extraction-Shooter, weisen jedoch deutliche Unterschiede auf.

  • In Marathon gibt es spielbare Klassen, ähnlich wie in einem Hero-Shooter
  • ARC Raiders ist mit den Solo-Lobbys und seinem Matchmaking besser geeignet für Spieler, die ihren Fokus auf PvE legen.
  • In Marathon wird PvP eine sehr große Rolle spielen, inklusive eines kommenden Ranked-Modus
  • ARC Raiders spielt in der 3rd-Person, während Marathon in der 1st-Person ist

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb ihr also an beiden Shootern Spaß haben und dort jeweils unterschiedliche Sachen machen könnt. Genauso ist es möglich, dass euch eines der beiden Spiele einfach besser gefällt als das andere. MeinMMO-Redakteur Dariusz glaubt jedenfalls, dass Marathon den Spielern gefallen könnte, die in ARC Raiders am liebsten PvP spielen: Nach 3 Runden in Marathon bin ich sicher: Wir bekommen ein starkes Spiel, das perfekt für alle ist, die in ARC Raiders nur beleidigt werden

