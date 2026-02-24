Bungie lässt euch ein letztes Mal Marathon kostenlos testen – Alle Infos zum Server-Slam

Am 5. März 2026 erscheint Marathon, das neueste Spiel von Bungie. Wenige Tage vor dem Release könnt ihr im Rahmen eines Server-Slams einen letzten, kostenlosen Blick auf den Extraction-Shooter werfen. Wir zeigen euch, was ihr dazu wissen müsst.

Was ist der Server-Slam von Marathon? Der Server-Slam ist ein Mix aus einem Preview-Wochenende für Spieler und einem finalen Test für die Server. Ihr könnt rund 5 Tage lang kostenlos spielen, auch wenn ihr das Spiel nicht vorbestellt habt. Dabei sollt ihr die Server von Marathon auf die Probe stellen, damit zum richtigen Release alles möglichst reibungslos abläuft.

Start & Preload zum Server-Slam von Marathon

Wann ist der Server-Slam von Marathon? Der Server-Slam von Marathon startet am Donnerstag, dem 26. Februar 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit und endet am darauffolgenden Montag, dem 2. März 2026, um 19:00 Uhr.

Wann startet der Preload zum Server-Slam von Marathon? Aktuell ist nicht bekannt, ob und wann es einen Preload für den Server-Slam von Marathon geben wird. Sobald wir dazu mehr wissen, ergänzen wir die Infos hier im Artikel.

Bis der Preload für den Server-Slam von Marathon verfügbar ist, bleibt es zudem ein Rätsel, wie groß der Download sein wird. Da ein ordentlicher Teil des fertigen Spiels während des Server-Slams verfügbar ist, solltet ihr euch auf mindestens 40 GB einstellen (das ist nur eine Schätzung der Mindestgröße und kann stark abweichen).

Bungie lädt zum Server-Slam von Marathon auf PS5, Xbox und Steam ein

Auf welchen Plattformen könnt ihr am Server-Slam teilnehmen? Ihr könnt Marathon während des Server-Slams auf PlayStation, Xbox Series X|S und Steam spielen.

Diese Belohnungen bekommt ihr fürs Spielen vom Server-Slam: Wenn ihr am Server-Slam von Marathon teilnehmt, könnt ihr ein paar Belohnungen für das vollwertige Spiel abstauben. Diese Rewards erwarten euch:

Alle, die die Einführungsmission abschließen, bekommen ein einzigartiges Abzeichen und einen einzigartigen Spielerhintergrund.

Durch das Spielen sammelt ihr Prämien an, die von eurem Fortschritt abhängen: Schließt eure erste Mission ab: Schaltet den Standard-Ankunftscache frei Standard-Implantate (6x) Standard-Runner-Hüllenkerne (4x) Standard-Waffenchip-Mods (6x) Waffen: Überrennen-SG und Hardline-PG Erreicht Runner-Stufe 10: Schaltet den optimierten Ankunftscache (grün) frei Optimierte Implantate (6x) Optimierte Runner-Hüllenkerne (2x pro Hülle, 12x gesamt) Optimierte Waffenchip-Mods (4x) Waffen: Optimierte Magnum-Pistole und optimiertes Hardline-PG Erreicht Runner-Stufe 30: Schaltet den Luxus-Ankunftscache (blau) frei Luxus- und optimierte Implantate (je 3x, 6x gesamt) Luxus- und optimierte Runner-Hüllenkerne (1x pro Hülle, 12x gesamt) Luxus- und optimierte Waffenchip-Mods (je 2x, 4x gesamt) Waffen: Luxus-Magnum-Pistole und optimiertes Salvengewehr Rucksack: Optimierter Grundrucksack



Die Prämien, die ihr euch während des Server-Slams erspielt, könnt ihr dann bei der Veröffentlichung des vollwertigen Spiels abholen.

Gibt es Crossplay? Ja, sowohl während des Server-Slams als auch zum vollwertigen Release wird es Crossplay bei Marathon geben.

Das ist zu Cross Save bekannt: Marathon wird während des Server-Slams Cross-Save haben. Das heißt, ihr könnt auf euren Fortschritt, den ihr beispielsweise auf PS5 erspielt habt, auch auf Steam am PC nutzen und fortführen.

Inhalte, die der Server-Slam von Marathon bietet

Was ist beim Server-Slam spielbar? Marathon bietet euch während des Server-Slams einen ausgewählten Teil des vollständigen Spiels an. Ihr könnt etwa die ersten Fraktions-Quests annehmen und abschließen und so in den Fraktionsstufen steigen sowie die Fortschrittsbäume der einzelnen Fraktionen beginnen.

Außerdem werden während des Server-Slams zwei von vier Maps und fünf von sechs Runner-Hüllen (die spielbaren Klassen) angeboten. Alternativ zu den Standard-Klassen könnt ihr den Rook wählen. Das ist quasi eine siebte Klasse, die euch statt eurer eigenen Ausrüstung ein gratis Loadout spielen lässt.

Die zusätzlichen Maps, die sechste Runner-Hülle und mehr sollen dann zum richtigen Release am 5. März 2026 in Marathon enthalten sein. In Season 1 folgt dann obendrein ein Ranked-Modus.

Die sechs Runner-Hüllen, die euch zum Release zur Verfügung stehen, hat Bungie bereits gemeinsam mit dem Rook vorgestellt. MeinMMO-Redakteur Dariusz sprang dabei besonders der „Thief“ ins Auge. Das ist allerdings ausgerechnet die Klasse, die während des Server-Slams nicht spielbar ist. Mehr zu den Klassen und Dariusz’ Eindrücken davon, lest ihr hier: Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde