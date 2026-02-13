Egal wie gut oder schlecht der neue Shooter von Bungie wird: Eine Sache lieben Gamer schon jetzt

Bungie hat einen neuen Trailer zu Marathon gezeigt und viele Gamer schwärmen von einer Sache, die der Shooter besonders gut macht.

Was ist das für ein Spiel? Marathon ist ein Extraction-Shooter (PvPvE) in der First-Person-Perspektive, der Ansätze eines Helden-Shooters besitzt.

Ihr seid sogenannte Runner. Das sind kybernetische Söldner, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Es gibt etwa einen Assassinen, der sich unsichtbar machen kann, oder einen Aufklärer, der mit einem Echopuls Gegner entdecken soll.

Vor dem Start einer Runde stellt ihr euch genretypisch ein Loadout zusammen und spawnt auf einer Map mit NPC-Gegnern und anderen Spielern. Anschließend sammelt ihr fleißig Loot und erfüllt Aufträge, um eure Spielfigur zu verbessern.

Bei Sonys State of Play am 12. Februar 2026 hat Bungie jetzt einen neuen Trailer zu Marathon veröffentlicht und der zeigt nochmal, was viele Gamer an dem Extraction-Shooter bislang wirklich gut finden.

Stil von Marathon fesselt sogar Skeptiker

Was lieben die Gamer schon jetzt? Den Artstyle. In den sozialen Netzwerken gibt es viele Kommentare, die voll des Lobes für die stilistische Ausrichtung des Spiels sind.

Ein Nutzer auf Reddit schreibt etwa: „Der Artstyle packt mich total. Das ist peak.“ Ein anderer antwortet: „Es ist wirklich unglaublich. Selbst wenn ich in diesem Spiel eine absolute Vollniete sein sollte, werde ich das Gunplay und den Stil lieben.“

Selbst Spieler, die sich bereits sicher sind, dass Marathon als Extraction-Shooter nichts für sie sein wird, mögen den Grafikstil. In einem anderen Beitrag auf Reddit schreibt ein Nutzer etwa:

Das visuelle Design des Spiels finde ich extrem spannend, aber nach meinen Erfahrungen mit Arc Raiders kann ich mit Sicherheit sagen: Extraction-Shooter sind nichts für mich. Ich wünschte, es wäre ein reines PvE-Story-Spiel […].

Und selbst bei Bungie-Skeptikern kommt der Style gut an: „Ich liebe den Grafikstil und das Universum von Marathon absolut. Dass es ein Extraction-Shooter wird, verdirbt mir jedoch alles. Ich traue Bungie in Sachen Live-Service kein Stück mehr.“

Die Kommentare zeigen: Marathon kommt optisch richtig gut an, und das sagen gleichermaßen Gamer, die an dem Spiel interessiert sind, und Gamer, die es ziemlich sicher nicht kaufen werden.

Der Stil funktioniert, weil er anders und besonders ist

Warum ist der Artstyle von Marathon so beliebt? Marathon hat einen sehr eigenen Grafikstil. Es ist farbenfroh, aber nicht wie etwa Overwatch oder Valorant.

Bungies Shooter ist trotz der vielfältigen Farbpalette auch düster, kontrastreich und baut vor allem in Trailern eine bedrückende Atmosphäre auf. Das Studio spielt mit Nebelschwaden, Stürmen und Lichtstrahlen, die durch Wolken brechen.

Es gibt SciFi-Elemente, aber die unterscheiden sich deutlich von Franchises wie Warhammer, Star Wars oder das hauseigene Destiny. Noch größer ist jedoch die Unterscheidung zu vielen modernen Shootern, die einen möglichst realistischen Grafikstil mit Unreal-Engine 5 haben wollen und bei der Farbpalette vor allem auf Grau, Braun und Blattgrün setzen.

Falls ihr bis zum Release von Marathon einen anderen Shooter mit einem ebenfalls sehr gelungenen Grafikstil spielen wollt, kann ich euch Returnal empfehlen. Mehr dazu hier: Ich spiele aktuell einen Shooter, der so gut ist, dass ich für das neue Spiel des Studios eine PS5 kaufen will