Marathon zeigt Systemanforderungen: Den Shooter könnt ihr sogar dann spielen, wenn ihr euch wegen der RAM-Krise keinen neuen PC leisten könnt

2 Min. Benedikt Schlotmann
Marathon zeigt Systemanforderungen: Den Shooter könnt ihr sogar dann spielen, wenn ihr euch wegen der RAM-Krise keinen neuen PC leisten könnt

Bungie hat die Systemanforderungen für den Shooter Marathon vorgestellt. Auf den ersten Blick fallen diese nicht sonderlich hoch aus und dürften für viele Spieler keine große Herausforderung darstellen. Derzeit fehlen aber noch ein paar wichtige Informationen, die Bungie noch nachreichen dürfte.

Marathon, der neue Shooter der Destiny-Macher, hat nicht nur seinen offiziellen Release-Termin vorgestellt, sondern obendrein auch seine Systemanforderungen.

MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr Marathon auf dem PC über Steam spielen wollt und welche Informationen bisher noch nicht bekannt sind.

Marathon: Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Wie sehen die Systemanforderungen aus? Die Systemanforderungen fallen überraschend human aus und dürften für viele Computer keine große Herausforderung darstellen. Grundsätzlich fällt aber auf, dass die Systemanforderungen von Marathon nur mäßig höher sind als beim hauseigenen Destiny 2 (Steampowered.com). Die Systemanforderungen für Marathon sehen wie folgt aus (Stand: 20. Januar 2026):

Minimum:

  • Betriebssystem: Windows 10, 64-bit oder neuer
  • Prozessor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600
  • RAM: 8 GB
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB)

Empfohlen:

  • Betriebssystem: Windows 10, 64-bit oder neuer
  • Prozessor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500
  • RAM: 16 GB
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB)

Welche Informationen fehlen aktuell noch? Bisher ist noch nicht klar, für welche Auflösung und welche Framerate die Angaben gedacht sind. Ebenfalls ist noch unklar, ob Features wie DLSS (Nvidia), FSR (AMD) oder XeSS (Intel) unterstützt werden.

Wo lässt sich Marathon sonst spielen? Habt ihr keinen PC und wollt Marathon dennoch zum Release spielen, dann habt ihr weitere Optionen: Marathon ist zum Release, am 5. März 2026, auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S erhältlich. Auf den aktuellen Konsolen müsst ihr auch keine Systemanforderungen beachten. Ob es eine speziell angepasste Version für die PS5 Pro mit besserer Performance geben wird, ist noch nicht bekannt.

Marathon hatte zuletzt keinen guten Stand bei den Spielern. Mit einem neuen Gameplay-Video will Bungie die Spieler doch noch von sich überzeugen. Zudem wissen wir endlich, wann der Shooter erscheint – und wie günstig er sein wird: Der neue Shooter von Bungie zeigt mehr Gameplay, sieht laut Spielern jetzt deutlich besser aus, kostet weniger als Destiny 2 zum Release

