Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde

Bungie hat die 7 Klassen von Marathon gezeigt und es ist für nahezu jeden Gamer was dabei – sogar für Solo-Spieler und Loot-Goblins.

Neue Infos zu den Runner-Shells: Bungie hat in einem Video die 7 Klassen von Marathon vorgestellt. Jede dieser sogenannten Runner-Shells kommt dabei mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die allesamt auf einen anderen Spielstil abzielen – und einige davon sehen tatsächlich richtig spannend aus.

Insgesamt gibt es für nahezu jeden Spielertypen die passende Klasse, darunter etwa starke Angreifer, Medics und den heimlichen Assassinen. Auch für Solo-Spieler ist was dabei.

Hier nochmal eine kurze Übersicht:

Destroyer: Ein Kampf-Spezialist, der mit einem Schild, Raketensystemen und Triebwerken für verbesserte Mobilität ausgestattet ist

Eine Klasse, um eure Gegner als Loot-Goblin zu nerven

Mein Highlight der Vorstellung ist der „Thief“, den Bungie selbst als die perfekte Klasse für Loot-Goblins bezeichnet. Er kommt mit einer Reihe von Fähigkeiten, die richtig stark und nervig sein können.

Der Thief kann eine Art Wallhack aktivieren, mit dem ihr kurzzeitig Loot und Gegner (!) durch Wände sehen könnt, wenn diese in eurem Sichtfeld sind. Zusätzlich verfügt die Klasse über eine fliegende Drohne, die ihr selbst steuern müsst und mit der ihr Loot von lebendigen, feindlichen Spielern und NPCs stehlen könnt. Hierzu schießt ihr ein Seil auf euer Ziel und zieht ihm die Beute aus dem Inventar. Anschließend könnt ihr die fallengelassenen Gegenstände mit dem Seil aufheben, zu eurem Runner bringen und selbst einstecken.

Ich habe wirklich Lust, den Thief zu testen und herauszufinden, wie gut das Stehlen des Loots von anderen Spielen wirklich klappt und ob man den Wallhack sinnvoll im Kampf nutzen kann. Ich bin mir aber auch sicher:

Wenn mir die Fähigkeiten des Thiefs Spaß machen, werde ich es hassen, gegen einen anderen Thief zu spielen.

Gegner durch Wände sehen zu können, ist in Shootern immer unheimlich stark und deshalb sehr nervig, wenn man gegen eine solche Klasse spielt. Dass die Drohne euren Loot stehlen kann, ist gleichermaßen interessant wie frustrierend. Aufklärungsdrohnen sind oft starke Gadgets, ohne dass sie mir meine wertvolle Beute stiebitzen.

Ein schmaler Grad zwischen Spielspaß und Frust

Der Thief ist allerdings nicht die einzige Klasse, die mir etwas Sorgen bereitet, obwohl sie auf den ersten Blick cool aussieht. Mehrere der Runner-Shells haben Fähigkeiten, die sich in anderen Shootern schon als Frustfaktor herauskristallisiert haben. So etwa das futuristische Riot-Shield des Destroyers.

Viele Spieler von beispielsweise Call of Duty, The Finals oder Rainbow Six: Siege stimmen mir wahrscheinlich zu, wenn ich sage: „Boah, darauf habe ich ja gar keinen Bock.“ Hinzu kommt das Raketensystem auf den Schultern des Runners, das wärmesuchende Raketen auf Gegner feuert. Egal, ob Battlefield oder Overwatch (ja, ich meine dich, Pharah), ich hasse es, wenn mir jemand mit einem Raketenwerfer ins Gesicht schießt.

Die Unsichtbarkeit des Assassinen könnte auch viele Spieler frustrieren. Ich war schon in Halo kein Fan von solchen Fähigkeiten, aber besonders in Overwatch habe ich gelernt, dass viele Spieler Unsichtbarkeit bei ihren Gegnern hassen. Besonders in niedrigen Rängen ist Sombra nahezu durchgängig gebannt.

Ich bin weiterhin gespannt, wie Marathon zum Release bei den Spielern ankommen wird. Es hat einige interessante Konzepte, die aber auch schnell für Frust sorgen können. So auch eine Idee, die mich sehr neugierig macht: Viele Extraction-Shooter öden mich an, aber eine innovative Idee von Marathon macht sogar mich neugierig