Marathon: Liveticker zum Server-Slam – So steht es um die Server

Bungie lädt euch zum Testen der Server von Marathon ein. Wir informieren euch im Liveticker, ob die Server bereits einknicken oder standhalten.

Was ist der Server-Slam? Mit dem Server-Slam möchte Bungie vor dem Release die Server von Marathon testen und gibt euch deshalb die Möglichkeit, den Shooter nochmal kostenlos zu spielen.

Wie nehmt ihr am Server-Slam teil? Es gibt keine besonderen Teilnahmebedingungen. Ihr könnt das Spiel einfach herunterladen, sobald der Download verfügbar ist, und dann über das Wochenende spielen.

Hier findet ihr alle weiteren Infos zum Server-Slam von Marathon

Marathon: Liveticker zum Server-Slam

Donnerstag, 26.02.2026

19:40 Uhr

Rund 40 Minuten nach dem Start des Server-Slams hat Marathon auf Steam über 103.000 Spieler erreicht (Quelle: SteamDB).

19:30 Uhr

Falls ihr auf Xbox oder PlayStation den Download im Store nicht findet: Auf Reddit empfehlen Spieler nach „Server Slam“ und nicht nach „Marathon“ zu suchen

19:12 Uhr

Die ersten Spieler laden bereits ins Spiel und schauen sich die Intro-Sequenzen an. Von Server-Problemen und Warteschlangen ist bislang keine Spur.

19:10 Uhr

Falls ihr den Server-Slam auf Twitch verfolgen und euch die Twitch-Drops von Marathon sichern wollt, könnt ihr das bei unseren Kollegen von GameStar machen.

Hier geht es zum GameStar-Livestream:

19:03 Uhr

Mit kleiner Verzögerung ist der Download von Marathon für den Server-Slam jetzt bei uns auf Steam verfügbar.

Der Download ist auf Steam 17,64 GB groß.

18:45 Uhr

Es gibt übrigens keinen Preload für den Server-Slam. Ihr müsst also bis zur Veröffentlichung warten.

18:30 Uhr

Willkommen zu unserem Liveticker zum Server-Slam von Marathon! Ich bin Dariusz und halte zwecks Server-Status, Warteschlangen und so auf dem Laufenden.

Falls ihr nach dem Server-Slam noch mehr Lust auf Marathon habt, und den Shooter kaufen wollt, findet ihr in unserer großen Übersicht auf MeinMMO alles, was ihr zu dem Spiel und zum Release am 5. März wissen müsst: Alles Wichtige zum Release von Marathon: Uhrzeit, Preis, Preload und mehr

