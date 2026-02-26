Bungie beschenkt euch mit Cosmetics, aber ihr müsst 4 Stunden für einen Skin investieren – So sichert ihr euch die Twitch-Drops zu Marathon

Marathon bietet zum Server-Slam fünf kosmetische Inhalte als Twitch-Drops an, die ihr euch sichern könnt. Wir zeigen euch, wie das geht.

Was sind das für Geschenke? Bungie verschenkt kosmetische Inhalte zu Marathon, ihrem neuen Extraction-Shooter, dessen Release am 5. März 2026 ist. Diese Geschenke werden als sogenannte Twitch-Drops verteilt.

Was sind Twitch-Drops? Twitch bietet regelmäßig in Kooperation mit verschiedenen Spielen Twitch-Drops an, die ihr im Rahmen von Werbekampagnen über Twitch für das jeweilige Spiel verteilt werden. Bei diesen Twitch-Drops handelt es sich um Belohnungen, oftmals kosmetische Inhalte, XP-Booster oder Ähnliches, die ihr erhaltet, indem ihr qualifizierte Streams zu dem Spiel für eine festgelegte Dauer auf Twitch schaut.

Twitch-Drops sichern und einlösen – So geht’s

Was müsst ihr tun, um die Twitch-Drops zu Marathon zu erhalten?

Damit ihr die Twitch-Drops für Marathon bekommt, müsst ihr während des Server-Slams bis zu 4 Stunden lang Streams zu Marathon auf Twitch schauen. Laut Bungie soll jeder Kanal, der Marathon in der dafür vorgesehenen Kategorie auf Twitch streamt, für die Ausschüttung der Drops qualifiziert sein.

Außerdem müsst ihr euren Bungie- und euren Twitch-Account verlinken, um die Belohnungen einsammeln zu können.

So verlinkt ihr euren Bungie- und euren Twitch-Account

Um euren Bungie- und euren Twitch-Account zu verbinden, führt ihr die folgenden Schritte aus:

  1. Geht auf Bungie.net – das ist die offizielle Website von Bungie, dem Entwicklerstudio hinter Marathon.
  2. Drückt oben rechts auf „Anmelden“ und meldet euch mit eurem Bungie-Konto an. Falls ihr noch kein Konto habt, drückt auf „Registrieren“ und erstellt euch eins.
  3. Seid ihr angemeldet, klickt auf euer Profil (in der Regel oben rechts durch ein Icon dargestellt) und geht in den Bereich „Einstellungen“.
  4. Im Bereich Kontoeinstellungen geht ihr nun auf „Konto-Verlinkung“. Hier könnt ihr euer Bungie-Konto nun mit eurem Twitch-Account verlinken.
  5. Klickt zum Verlinken beider Accounts in der Zeile zu Twitch (zu finden im Bereich „Social Platform Accounts“) auf „Konto verlinken“ und autorisiert die Verlinkung, wenn ihr mit den Bedingungen einverstanden seid.

So sammelt ihr eure Twitch-Drops ein

In der Regel müsst ihr die erhaltenen Drops auf Twitch im Bereich Drops & Belohnungen einsammeln. Im Fall von Marathon ist keine Aktivierung eines Codes auf einer externen Website notwendig. Die eingesammelten Inhalte sollen euch dann beim Release am 5. März 2026 im Spiel zugestellt werden.

Alle Twitch-Drops, die ihr derzeit erhalten könnt

Welche Drops gibt es für Marathon? Insgesamt gibt es 5 Twitch-Drops, die ihr euch sichern könnt:

  • Twitch-Sponsoren-Kit, auch bekannt als Standard-In-Game-Beute (1 Stunde lang zuschauen)
  • Profilabzeichen: SMILEYworm (1 Stunde lang zuschauen)
  • Profilhintergrund: WEAVEworm (2 Stunden lang zuschauen)
  • Waffensticker: GLOWworm (3 Stunden lang zuschauen)
  • Waffenskin (Stil): Schweres MG Twitch-Antrieb (4 Stunden lang zuschauen)
Marathon_Twitch_Server_Slam_Circle_1920x1080

Falls ihr Marathon nicht nur auf Twitch schauen, sondern auch selbst testen wollt, habt ihr jetzt beim Server-Slam die Chance dazu. Dieser ist – wie auch das vollwertige Spiel – auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Falls ihr unsicher seid, ob euer Gaming-PC den Extraction-Shooter schafft, könnt ihr auf MeinMMO die Systemanforderungen nachlesen. Diese fallen tatsächlich überraschend gering aus: Marathon zeigt Systemanforderungen: Den Shooter könnt ihr sogar dann spielen, wenn ihr euch wegen der RAM-Krise keinen neuen PC leisten könnt

