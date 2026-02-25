Marathon lernt aus dem größten Problem von ARC Raiders: Bungie verrät, wie sie besser sein wollen als der Konkurrent

ARC Raiders hat ein großes Problem, das vielen Spielern den Spaß raubt. Marathon will es besser machen und verrät, wie.

Was ist das größte Problem von ARC Raiders? Wie die meisten Online-Spiele – vor allem Multiplayer-Shooter – leidet auch ARC Raiders unter Cheatern, die sich mit verbotener Software einen unfairen Vorteil in Gefechten ermogeln.

Besonders über die Weihnachtsfeiertage wurden die Schummler für viele Spieler zu einer lästigen Plage. Der Twitch-Streamer shroud schimpfte, die Entwickler hätten die Kontrolle über das Spiel verloren und kündigte eine vorübergehende Pause von dem Shooter an.

Keine Gnade für Spielverderber

Inwiefern will Marathon besser sein? Bungie hat auf X.com Details zu den Anti-Cheat-Maßnahmen von Marathon veröffentlicht. Dort sagen die Entwickler etwa: „Jeder, der beim Cheaten erwischt wird, erhält einen permanenten Bann für Marathon, ohne zweite Chance.“

Was aus Sicht der Spieler wie eine selbstverständliche Folge fürs Schummeln klingt, wurde für ARC Raiders zum Problem: Embark stand im Januar in der Kritik vieler Spieler, weil etwa ein Screenshot auf Reddit zeigte, dass jemand nur temporär und nicht dauerhaft gesperrt wurde. Viele fragten: „Wenn sie gecheatet haben, warum ist der Bann nicht permanent?“

Auch Embark kündigte inzwischen an, die Anti-Cheat-Systeme zu verbessern, und habe bereits eine Vielzahl von Cheatern gesperrt. Größere Verstöße sollen dabei direkt einen permanenten Bann nach sich ziehen, während kleinere Verstöße zunächst temporär bestraft werden und besagte Spieler eine einmalige zweite Chance erhalten (Quelle: arcraiders.com).

Was hat Bungie sonst noch zum Anti-Cheat gesagt? Das Entwicklerstudio erklärte unter anderem, dass ein System namens „Fog of War“ die Effektivität von Cheats wie Wallhacks und „Loot-Revealers“ einschränke. Dieses System begrenze die Map-Bereiche, über die der Client eines einzelnen Spielers Informationen erhält.

Außerdem sollen die Server durchgängig Daten über alles sammeln, was Spieler tun. Daraufhin werde das Gameplay analysiert, um ungewöhnliche Gameplay-Muster zu erkennen.

Falls ihr Marathon und dessen Anti-Cheat-Systeme testen wollt, habt ihr am kommenden Wochenende während des Server-Slams die Chance dazu. Das ist die letzte Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu spielen. Hier findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst: Bungie lässt euch ein letztes Mal Marathon kostenlos testen – Alle Infos zum Server-Slam