Shroud flucht auf Twitch, nennt ARC Raiders „scheiße" – Wenige Tage später zeigen die Entwickler, wie das Spielerlebnis besser werden soll

Shroud flucht auf Twitch, nennt ARC Raiders „scheiße“ – Wenige Tage später zeigen die Entwickler, wie das Spielerlebnis besser werden soll

ARC Raiders hat ein Problem, das Twitch-Streamer shroud abermals zum Fluchen bringt. Aber die Entwickler versprechen Besserung.

Warum fluchte shroud? Vor rund einer Woche war shroud während eines Livestreams mal wieder frustriert. Nachdem er und sein Team von einem vermeintlichen Cheater zerlegt wurden, fluchte er auf Twitch: „Das Spiel ist so scheiße. Ich bin überzeugt, Embark interessiert es wirklich nicht.“

Kurz zuvor meckerte einer seiner Mitspieler und sagte, dass ARC Raiders das schlechteste Anti-Cheat-System habe, das er kenne.

Bereits im Januar äußerte sich der Streamer ähnlich frustriert und kündigte eine längere Pause von dem Extraction-Shooter an. Er schimpfte, Embark habe keine Kontrolle über das Spiel.

Maßnahmen von ARC Raiders gegen Cheater brauchen Zeit

Inwiefern soll das Spielerlebnis zukünftig besser werden? Am 24. Februar 2026 erschien das Update „Shrouded Sky“ in ARC Raiders, das unter anderem einen Hurricane als neue Map-Bedingung ins Spiel brachte.

In den Patch-Notes zu Shrouded Sky verloren die Entwickler auch einige Worte zum Anti-Cheat-System des Shooters und erklärten, warum die Maßnahmen des Studios im Kampf gegen die Spielverderber Zeit brauche, es zukünftig aber besser werde.

Sie schreiben:

Unsere Verteidigungsmaßnahmen arbeiten auf mehreren Ebenen: Einige Prüfungen sind einfach und definitiv, während andere verhaltensbasiert und datengesteuert sind und sich mit der Zeit weiterentwickeln. Wir nutzen außerdem umfassende Gameplay-Telemetrie und Techniken des maschinellen Lernens, um Muster zu erkennen, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind.

Dann führen die Entwickler weiter aus, weshalb diese Maßnahmen nicht sofort Wirkung zeigen: „Die Entwicklung dieser Methoden nimmt mehr Zeit in Anspruch, sie müssen sich anpassen, wenn sich Spielsysteme ändern, und sie bieten nicht immer die sofortige Gewissheit, wie es bei stumpfen Software-Erkennungen der Fall ist.

Auch wenn wir also nicht sofort Besserung sehen, dürfen Spieler für die Zukunft hoffen: Wenn die Maßnahmen Früchte tragen, kann Embark Cheater zukünftig besser erkennen und sperren.

ARc Raiders will Cheater fortan strenger bestrafen

Was machen die Entwickler, wenn sie Schummler identifizieren? In der Vergangenheit gab es Unklarheiten und Kritik darüber, wie streng Embark Cheater in ARC Raiders bestraft. Ein Screenshot auf Reddit zeigte etwa, dass jemand nur temporär und nicht dauerhaft gesperrt worden sei. Viele Nutzer fragten daraufhin, warum Cheater nicht permanent gebannt werden.

Nun versprachen die Entwickler, ihre Regeln und die Durchsetzung dieser weiter zu verschärfen. Schwere Verstöße sollen fortan strengere Konsequenzen nach sich ziehen und ab sofort zu permanenten Sperren führen. Kleine Verstöße führen hingegen erstmal nur zu einer vorübergehenden Suspendierung. Jene Spieler erhalten dann eine einzige Chance, das Verhalten zu korrigieren.

Ähnlich streng möchte auch ARC Raiders kommender Konkurrent Marathon gegen Cheating vorgehen. Wie Bungie klarstellte, werden entlarvte Schummler dort sofort permanent gebannt. Mehr dazu könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Marathon lernt aus dem größten Problem von ARC Raiders: Bungie verrät, wie sie besser sein wollen als der Konkurrent

Quelle(n): GamesRadar
