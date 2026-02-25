Alles Wichtige zum Release von Marathon: Uhrzeit, Preis, Preload und mehr

Mit Marathon erscheint im März 2026 der neue Shooter von Bungie. Alles, was ihr zu dem Spiel wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist Marathon? Marathon (PS5, Steam, Xbox Series X|S) ist ein neuer Extraction-Shooter, der von Bungie (Macher von Destiny 2) entwickelt wird. Als Extraction-Shooter folgt Marathon einem bestimmten Spielprinzip:

Ihr startet einen Durchlauf, lootet Zeug, kämpft gegen NPCs und andere Spieler (PvPvE) und versucht zu extrahieren. Als Loot gibt es etwa Waffen, Materialien und Equipment.

Während eines Runs versucht ihr außerdem, Aufträge für die Fraktionen (quasi Händler) zu erfüllen und euch so Belohnungen und Fraktionsfortschritt zu sichern.

Wenn ihr sterbt, verliert ihr die von euch mitgeführte Ausrüstung. Solltet ihr eure gesamte Ausrüstung verloren und einen leeren Tresor haben, können euch die sogenannten Fraktionen ein neues Loadout sponsern.

Marathon wird am besten im Team gespielt. Ein Trupp besteht dabei aus bis zu drei Spielern. Ihr könnt aber auch solo auf die Jagd nach Loot gehen.

Hier könnt ihr den Launch-Trailer von Marathon sehen:

Marathon: Alles zum Release, der Start-Uhrzeit und dem Preload

Wann ist der Release?

Der Release von Marathon ist am Donnerstag, dem 5. März 2026.

Um wie viel Uhr startet Marathon?

Aktuell ist noch keine konkrete Release-Uhrzeit zu Marathon bekannt. Der anstehende Server-Slam am 26. Februar startet jedoch um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Es ist also wahrscheinlich, dass auch der Release am 5. März um 19:00 Uhr sein wird.

Gibt es einen Preload?

Bis jetzt ist nicht bekannt, ob und wann es einen Preload für Marathon geben wird. Sobald wir dazu mehr wissen, ergänzen wir die Infos hier im Artikel.

Marathon: Preis, Plattformen und Editionen in der Übersicht

Auf welchen Plattformen erscheint Marathon?

Marathon erscheint am 5. März 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.

Gibt es Crossplay und Cross-Save zwischen den Plattformen? Ja, Marathon wird zum vollwertigen Release Crossplay und Cross-Save unterstützen. Das heißt, ihr könnt euren Fortschritt, den ihr beispielsweise auf PS5 erspielt habt, auch auf Steam am PC nutzen und fortführen.

Wie viel kostet Marathon?

Marathon wird in der Standard-Edition 39,99 Euro kosten und ist seit Ende Januar vorbestellbar. Die größere Deluxe-Edition des Spiels ist mit 59,99 Euro etwas teurer, bietet dafür verschiedene Boni wie Skins für vier Runner-Hüllen. Außerdem gibt es eine Sammler-Edition mit besonderen Inhalten.

Hier nochmal eine Übersicht aller Editionen von Marathon:

Standard-Edition: 39,99 €

Deluxe-Edition: 59,99 €

Sammler-Edition ohne Spiel: 170,00 €

Sammler-Edition mit Spiel: 229,99 €

Was ist in der Sammler-Edition enthalten? Bei der Sammler-Edition bekommt ihr unter anderem eine Statue des Runners „Thief“, Postkarten und ein Poster mit Lentikulardruck – also quasi ein Wackelbild, das die Illusion erzeugt, es würde sich verändern.

Die wichtigsten Infos zum Server-Slam von Marathon

Das müsst ihr zum Server-Slam wissen

Mit dem Server-Slam möchte Bungie vor dem Release nochmal die Server von Marathon auf die Probe stellen. Für Spieler ist das die letzte Möglichkeit, den Extraction-Shooter kostenlos zu testen.

Wann startet der Server-Slam? Der Server-Slam von Marathon startet am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wann endet der Server-Slam? Der Server-Slam von Marathon endet am Montag, dem 2. März 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann ich am Server-Slam von Marathon teilnehmen?

Der Server-Slam von Marathon hat keine besonderen Teilnahmebedingungen. Ihr könnt das Spiel einfach herunterladen, sobald der Download verfügbar ist, und dann über das Wochenende spielen.

Gibt es eine Beta?

Nein, es wird vor dem Release von Marathon keine klassische Beta mehr geben, die ihr spielen könnt. Ihr könnt den Server-Slam allerdings als eine Art Open-Beta betrachten, bei der ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen könnt.

Alles Weitere, was ihr zum Server-Slam von Marathon wissen müsst, erfahrt ihr hier:

Systemanforderungen zu Marathon auf Steam

Wie sehen die Systemanforderungen aus? Bungie hat die Systemanforderungen für Marathon bekannt gegeben, die euer Gaming-PC erfüllen sollte, wenn ihr das Spiel über Steam spielen wollt.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10, 64-bit oder neuer

Windows 10, 64-bit oder neuer Prozessor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB)

Empfohlen:

Betriebssystem : Windows 10, 64-bit oder neuer

: Windows 10, 64-bit oder neuer Prozessor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB)

Die Mindestanforderungen von Marathon fallen also vergleichsweise gering aus, wodurch ihr den Shooter wahrscheinlich auch spielen könnt, wenn ihr keine moderne Hardware besitzt.

Alle Runner-Hüllen von Marathon vorgestellt: Das sind die Klassen

Was sind die Runner-Hüllen? Spielerisch unterscheidet sich Marathon durch sein Klassensystem von anderen Extraction-Shootern wie etwa ARC Raiders oder Escape from Tarkov. Ihr seid „Runner“, kybernetische Söldner, die mit dem Start einer Runde in sogenannte „Runner-Hüllen“ schlüpfen. Diese Runner-Hüllen sind die Klassen, die ihr in Marathon wählen und spielen könnt.

Wie viele Runner-Hüllen wird es geben? Zum Release wird es 6 Runner-Hüllen geben, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Außerdem gibt es als Alternative zu den Standard-Klassen den „Rook“. Das ist quasi eine siebte Klasse, die euch statt eurer eigenen Ausrüstung ein gratis Loadout spielen lässt.

Hier nochmal eine kurze Beschreibung aller Runner-Hüllen:

Destroyer: Ein Kampfspezialist, der mit einem Schild, Raketensystemen und Triebwerken für verbesserte Mobilität ausgestattet ist.

Ein Kampfspezialist, der mit einem Schild, Raketensystemen und Triebwerken für verbesserte Mobilität ausgestattet ist. Assassine: Die Stealth-Klasse von Marathon. Kann synthetischen Rauch einsetzen und sich unsichtbar machen.

Die Stealth-Klasse von Marathon. Kann synthetischen Rauch einsetzen und sich unsichtbar machen. Recon: Der Aufklärungsspezialist, der mit Echopulsen und Tracker-Drohnen Gegner entdecken und mittels holografischer Fußspuren verfolgen kann.

Der Aufklärungsspezialist, der mit Echopulsen und Tracker-Drohnen Gegner entdecken und mittels holografischer Fußspuren verfolgen kann. Vandal: Die Klasse für Movement-Fans. Sie hat etwa als einzige Klasse einen Doppelsprung und kann weiter rutschen. Zudem hat sie eine „Rückstoßkanone“, mit der ihr Gegner aus ihrer Deckung schleudern könnt.

Die Klasse für Movement-Fans. Sie hat etwa als einzige Klasse einen Doppelsprung und kann weiter rutschen. Zudem hat sie eine „Rückstoßkanone“, mit der ihr Gegner aus ihrer Deckung schleudern könnt. Thief: Der Loot-Goblin: Kann ein Visier aktivieren, um Loot durch Wände zu sehen und obendrein mit einer gesteuerten Schmetterlingsdrohne Beute zu lokalisieren und zu bergen. Zusätzlich verfügt der Thief über einen Greifhaken.

Der Loot-Goblin: Kann ein Visier aktivieren, um Loot durch Wände zu sehen und obendrein mit einer gesteuerten Schmetterlingsdrohne Beute zu lokalisieren und zu bergen. Zusätzlich verfügt der Thief über einen Greifhaken. Triage: Der Medic des Teams besitzt Drohnen, die euch heilen, sowie eine Art Defibrillator-Fähigkeit, um gedownte Mitspieler schneller aufzuheben. Er hat außerdem Fähigkeiten, um euch oder eure Mitspieler im Kampf zu stärken.

Der Medic des Teams besitzt Drohnen, die euch heilen, sowie eine Art Defibrillator-Fähigkeit, um gedownte Mitspieler schneller aufzuheben. Er hat außerdem Fähigkeiten, um euch oder eure Mitspieler im Kampf zu stärken. Rook: Die Klasse für Solo-Spieler erlaubt es euch, ein laufendes Match zu betreten. Ihr könnt mit dem Rook allerdings keine eigene Ausrüstung mitnehmen, sondern bekommt ein Starterkit. Dafür hat die Klasse eine Fähigkeit, die bewirkt, dass NPC-Gegner euch nicht als feindlich betrachten und euch deshalb nicht angreifen.

Ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass Marathon in Zukunft weitere Runner-Shells erhalten könnte. Details dazu gibt es gegenwärtig noch nicht, aber Bungie strebt bei dem Shooter an, ihn zukünftig mit Updates zu versorgen. So kommt etwa in Season 1 auch ein Ranked-Modus.

MeinMMO-Redakteur Dariusz sprang bei der Vorstellung der verschiedenen Runner-Hüllen besonders der „Thief“ ins Auge. Er ist sich jedoch auch sicher, dass ihn manche Fähigkeiten der verschiedenen Klassen tierisch nerven werden: Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde