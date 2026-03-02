Marathon: Crossplay & Cross-Save – Gibt es das?

Marathon: Crossplay & Cross-Save – Gibt es das?

Marathon könnt ihr auf PC, Xbox Series X|S und der PlayStation 5 spielen. Doch hat der Shooter auch Crossplay oder Cross-Save?

Was ist Crossplay? Crossplay erlaubt es Spielern, auf unterschiedlichen Plattformen zusammenzuspielen. So können etwa PS5-Spieler gemeinsam mit Xbox- und/oder PC-Spielern zocken oder im Verlauf einer Runde auf diese treffen.

Was ist Cross-Save? Cross-Save ermöglicht es euch, euren Fortschritt auf mehrere Plattformen zu übertragen. Das heißt, ihr könnt euren Fortschritt, den ihr beispielsweise auf PS5 erspielt habt, auch auf Steam am PC nutzen und fortführen. Ihr müsst nicht von vorn beginnen, wenn ihr auf eine andere Plattform wechselt.

Marathon: Alles zum Crossplay und wie ihr es deaktiviert

Hat Marathon Crossplay? Ja, Marathon hat Crossplay, das im Spiel standardgemäß aktiviert ist. Schon während des Server-Slams war Crossplay verfügbar.

Kann Crossplay deaktiviert werden? Ja, das Crossplay kann in Marathon deaktiviert werden, allerdings nicht auf allen Plattformen.

  • PlayStation 5: Spieler können Crossplay über das Einstellungsmenü im Spiel deaktivieren.
  • Xbox-Konsolen: Spieler können das netzwerkübergreifende Spielen deaktivieren, indem sie ihre Online- und Datenschutzeinstellungen auf ihrer Xbox-Konsole oder in einem Browser anpassen.
  • PC: Spieler können das Crossplay nicht deaktivieren.

Bungie warnt allerdings davor, das Crossplay abzuschalten, da es das Matchmaking und somit die Spielerfahrung einschränken kann.

Marathon: Alles, was ihr zum Cross-Save wissen müsst

Hat Marathon Cross-Save? Ja, Marathon wird beim Release am 5. März 2026 Cross-Save unterstützen.

Wie könnt ihr Cross-Save nutzen? Um Cross-Save nutzen und somit euren Fortschritt auf mehreren Plattformen teilen zu können, müsst ihr die Accounts der verschiedenen Plattformen auf der offiziellen Website von Bungie verlinken. Dabei entscheidet ihr euch, welchen Spielstand der verlinkten Accounts ihr fortführen wollt. Der jeweils andere, nicht genutzte Spielstand wird ersetzt. Diese von euch getroffene Entscheidung kann NICHT rückgängig gemacht werden.

Um eure Accounts zu verbinden, führt ihr die folgenden Schritte aus:

  • Geht auf Bungie.net – das ist die offizielle Website von Bungie, dem Entwicklerstudio hinter Marathon.
  • Meldet euch mit eurem Bungie-Konto an und geht in den Bereich „Kontoeinstellungen“.
  • Im Bereich Kontoeinstellungen geht ihr nun auf „Konto-Verlinkung“. Hier könnt ihr euer Bungie-Konto nun mit eurem Xbox-, PlayStation- und Steam-Account verlinken.
  • Klickt zum Verlinken der Accounts in der Zeile der betreffenden Plattform auf „Konto verlinken“ und autorisiert die Verlinkung, wenn ihr mit den Bedingungen einverstanden seid.

Im Bereich der Konto-Verlinkung könnt ihr euren Bungie-Account auch mit eurem Twitch-Kanal verbinden. Das erlaubt es euch, zukünftig Twitch-Drops zu Marathon oder Destiny zu verdienen, indem ihr Streams zum jeweiligen Spiel auf Twitch schaut. Mehr dazu findet ihr hier: Marathon: Diese Twitch-Drops gibt es und so bekommt ihr sie.

