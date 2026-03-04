Marathon Season 1: Alles zum Start und den Hoffnungen der Fans auf typische Bungie-Extras

Marathon soll nach dem Release seine erste Season erhalten und mit ihr neue Inhalte bieten, die Fans unterhalten sollen. Wann Season 1 startet und welche Inhalte ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Wann startet Season 1? Die erste Season von Marathon, auch „Death Is The First Step“ genannt, soll laut dem Blog-Post von Bungie sofort zum Release des Extraction-Shooters stattfinden. Das ist am 5. März. Mit Season 1 erhalten Fans dann die Möglichkeit, neue Inhalte freizuschalten, darunter Runner, Waffen und Implantate. Neue Maps und Features kommen dabei ebenfalls hinzu.

Das wohl Spannendste daran ist aber die Tatsache, dass alle neuen Inhalte für jeden Spieler kostenlos sind. Erweiterungen oder DLCs sind dafür nicht notwendig. Bungie zeigt zudem in einer kleinen Roadmap, was ihr in der ersten Season alles erwarten könnt.

Inhalte, die ihr in Season 1 erwarten könnt

Was sind die größten Änderungen? Zum Release können Fans schon mit vielen Inhalten rechnen, doch, wenn Season 1 startet, kommen noch weitere dazu. Hierbei zählen folgende Dinge:

Eine neue Zone: Das Cryo-Archiv

Das C.A.R.R.I-Event

Eine neue Waffe

Der Ranked-Modus

Tuning für die Mid-Season (Anpassungen an der Meta und mehr.)

Neue Implantate

Wann jedoch die Inhalte in Season 1 veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt. Immerhin lässt sich abseits davon noch einiges aus der Roadmap herauslesen.

Hier ist die Roadmap von Marathon, falls ihr sie sehen wollt:

Was kann man noch in der Roadmap erkennen? Bungie hat für zukünftige Seasons einiges geplant. Season 2 soll im Juni starten und bis zum August gehen. Dabei soll es neue Gameplay-Mechaniken, darunter „The Cradle“, sowie einen neuen Runner geben.

Season 3 wird es ebenfalls geben, doch hierbei ist nur der Startzeitpunkt bekannt. Rechnet damit also erst im August. Abseits davon lässt die Roadmap die Herzen der Fans höher schlagen, denn sie können es kaum erwarten, sich in der Welt von Tau Ceti auszutoben.

Worauf freuen sich Fans am meisten? Auf Reddit diskutieren Fans schon über den kommenden Release. Dabei springt vor allem die Tatsache ins Auge, dass sie bald sogar die Chance haben können, den Orbit sowie das Marathon-Schiff zu betreten.

Wie und in welcher Form das passieren wird, ist natürlich noch ein Geheimnis, doch für diese hat Bungie ein Talent. Schon in Destiny 1 & 2 gab es viele Mechaniken, die Fans erst selbst entdecken mussten. IceEnigma vermutet auf Reddit deshalb ein kommendes Community-Event, in dem alle Runner zusammenarbeiten müssen, um sich einen Weg auf das Schiff zu bahnen.

Marathon ist allerdings stärker auf PvP getrimmt als ARC Raiders. Die Möglichkeit, dass Fans für ein Event ihre Waffen niederlegen müssten, um zusammenzuarbeiten, könnte für eine neue Dynamik im Shooter sorgen. Es bleibt spannend, denn es wirkt so, als hätte Bungie noch einiges im Hintergrund geplant, um seine Fans in den kommenden Wochen zu überraschen.

Seid ihr schon gespannt auf den Release von Marathon oder beobachtet ihr das Spektakel lieber in einem Livestream auf Twitch? Seid ihr noch immer uneins darüber, ob sich Marathon für euch lohnt, könnt ihr gerne hier vorbeischauen: Lohnt sich Marathon für euch? Der kurze Check vor Release