Marathon: Update 1.0.5.2 behebt wichtige Bugs, verändert die Balance in diversen Zonen

Die Entwickler von Marathon haben ein neues Update veröffentlicht. Die Patch Notes für 1.0.5.2 findet ihr hier bei uns auf MeinMMO.

Was bringt der neue Patch? Update 1.0.5.2 für Marathon ist seit wenigen Stunden live und hat sich vor allem auf Bugfixes und Balancing-Anpassungen fokussiert. So beheben die Entwickler einen Fehler, der es Spielern ermöglicht hat, durch die Slice-Cancel-Animation ihren Schwung beizubehalten.

Die Entwickler erklären schränken durch den neuen Hotfix zwar die Mobilität der Spieler ein, begründen diesen Schritt aber wie folgt:

Entwickler-Kommentar: Eine unserer Kernphilosophien für Marathon ist, dass schnelle Neupositionierung und Aggression immer einen bedeutsamen Preis haben müssen. Dieser Preis kann eine Fähigkeitsaufladung, Hitzeentwicklung oder ein erhöhtes Risiko sein – aber er muss existieren und für einen Beobachter nachvollziehbar sein. Unbegrenzte Mobilität ist zwar ausdrucksstark und sorgt für tolle Videoclips, ist aber letztlich ungesund für das Spieltempo, das wir für Marathon beibehalten wollen. Um frühzeitig Erwartungen zu klären: Wir werden zukünftige Movement-Exploits durch dieselbe Brille betrachten. Bungie auf Steam

Patch Notes für Update 1.0.5.2

Wir haben die englischen Patch Notes mithilfe eines KI-Tools für euch übersetzt. Die originalen Patch Notes findet ihr auf Steam.

Kampf

Runner-Shells

Ein Fehler wurde behoben, durch den Slide-Cancel-Animationen ihren Schwung beibehielten, wenn entweder Ausrüstung gezogen oder die Fähigkeit „Diebes-Greifhaken“ (Thief’s Grapple Device) eingesetzt wurde.

Kontrakte

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler während des Kontrakts „Einführung: NuCaloric“ in einem Raum eingeschlossen werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den deaktivierte Kontrakte nicht kostenlos neu ausgewürfelt werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Zielpunkte für alle Runner auf der Karte sichtbar waren, wenn sich ein einzelner Runner im Kontraktabschnitt „RENNEN/VERSTECKEN [Teil 1/6]“ befand.

Zonen

Düstersumpf (Dire Marsh)

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Wegpunkt für die „Anomale Aktivität“ unter der Karte erschien, selbst wenn das Event inaktiv war.

Außenposten (Outpost)

Der Kampfbereich für den Tox-Wärter wurde angepasst: Das Layout wurde überarbeitet, um die Anzahl der Verstecke zu reduzieren. Tox-Pflanzen reagieren nun korrekt auf die Anwesenheit von Spielern.

wurde angepasst: Ein Fehler wurde behoben, durch den die finale Extraktion (Exfil) jedes Mal an derselben Stelle erschien.

Windrad (Pinwheel)

Der Eingang zum „Zerstörten Flügel“ wurde wieder geöffnet.

Die allgemeine Beute-Belohnung (Loot) wurde verbessert: Dies betrifft die Qualität von losem Loot und kleinen Behältern. Die Gegnerbegegnungen wurden aktualisiert, um der Belohnungsqualität zu entsprechen.

Die Sicherheitsfreigabe, die für den verschlossenen Raum im Hub benötigt wird, wurde geändert.

Im Hub-Raum wurde kugelsicheres Glas hinzugefügt.

Kryo-Archiv (Cryo Archive)

Die Geometrie in Tresor 6 wurde korrigiert, die zuvor dazu führte, dass Runner in den Tod stürzen konnten.

Waffenkammer (Armory)

Ein Absturz wurde behoben, der beim Öffnen der Waffenkammer auftreten konnte.

Ein Fehler wurde behoben, der in Tabs der Waffenkammer mit vielen Gegenständen für niedrige Bildraten (FPS) sorgte.

Entwickler-Kommentar: Traxus agiert jenseits jeder Skalierung.

Kodex

Ein Fehler im Bereich „Ranglisten-Herausforderungen“ wurde behoben, durch den „Diamant“ vor „Platin“ angezeigt wurde.

Ein Fehler bei der Herausforderung „Requiem für einen Cyborg“ wurde behoben, sodass der Fortschritt nun für alle Spieler einer Crew zählt, sobald ein Compiler erfolgreich eliminiert wurde.

UI & UX

Tastenbelegung

Die ESC-Taste verlässt nun das Menü für die Tastenbelegung, anstatt direkt das gesamte Einstellungsmenü zu schließen.

Eine Option zum Löschen von Tastenbelegungen wurde im Einstellungsmenü hinzugefügt.

HINWEIS: In nicht-englischen Sprachen wird diese Einstellung als leerer Text angezeigt. Dies wird in einem zukünftigen Patch behoben.

Text-Chat

Ein Fehler wurde behoben, der zu einem mehrtägigen Kontrollverlust führte, wenn während eines Runs eine IME-Tastatur im Text-Chat verwendet wurde.

Lokalisierung

Ein Fehler wurde behoben, durch den bestimmte Kodex-Einträge in der chinesischen Sprachfassung leer angezeigt wurden.

Loot spielt in Marathon eine riesige Rolle und Kämpfe können schnell zum Risiko für den mühsam erarbeiteten Fortschritt werden. Doch gerade im neuen Extraction-Shooter werden Spieler gezwungen, ihre gesammelte Ausrüstung aufzugeben – und das ist gut so: Marathon zwingt die Spieler, ihre wertvolle Ausrüstung zu opfern, doch genau das lohnt sich