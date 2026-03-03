Lohnt sich Marathon für euch? Der kurze Check vor Release

Marathon erscheint am 5. März 2026. MeinMMO zeigt euch, für wen der Shooter interessant sein könnte und wer besser die Finger davonlässt.

Was ist Marathon überhaupt? Marathon ist ein neuer Extraction-Shooter, der von Bungie (Destiny 2) entwickelt wird und für PS5, Steam und Xbox Series X|S erscheint.

Das Spiel folgt dem genretypischen Ablauf einer Runde:

Ihr nehmt eine Quest an, stellt eure Ausrüstung zusammen, startet einen Raid und versucht am Ende erfolgreich zu extrahieren.

Während des Raids lootet ihr verschiedenes Zeug, kämpft gegen NPCs und andere Spieler (PvEvP) und erfüllt idealerweise den angenommenen Auftrag. Loot findet ihr dabei an allerlei Orten, darunter in Kisten und Schränken oder in den Inventaren eurer erledigten Widersacher. Dabei kann es sich um Waffen, Ressourcen und andere Ausrüstungsgegenstände handeln, die euren Runner verbessern.

Runner sind kybernetische Söldner, deren Bewusstsein sich an einem fremden Ort befindet. Während eines Raids seid ihr also nicht in einem menschlichen Körper unterwegs, sondern in einer sogenannten Runner-Hülle. Das sind zugleich die verschiedenen Klassen, die ihr in Marathon spielen könnt. Zum Release gibt es in 6 Runner-Hüllen, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, etwa Unsichtbarkeit, eine heilende Drohnen oder einen Scanner, der Feinde aufdeckt.

Marathon wird am besten im Team gespielt. Ein Trupp besteht dabei aus bis zu drei Spielern. Ihr könnt aber auch solo auf die Jagd nach Loot gehen.

Das Quiz – Könnte Marathon euch gefallen oder nicht?

Wenn ihr unentschlossen seid, ob Marathon für euch das richtige Spiel ist, haben wir ein kleines Quiz mit 10 Fragen für euch vorbereitet, das eure Entscheidung erleichtern soll. Je nachdem, wie ihr diese Fragen beantwortet, spuckt das Quiz dann aus, ob sich Marathon für euch lohnt oder nicht.

So funktioniert das Quiz: Insgesamt werden euch 10 Fragen zu euren Shooter-Präferenzen gestellt, die feststellen sollen, ob ihr Spaß an Marathon haben könntet. Pro Frage könnt ihr eine einzige Antwortmöglichkeit auswählen.

Am Ende erhaltet ihr eines von drei Ergebnissen. Falls ihr euch spoilern wollt, könnt ihr die möglichen Ergebnisse hier nachlesen. Wir empfehlen allerdings, das frühestens nach dem Quiz zu machen.

Diese drei Ergebnisse gibt es Ja, Marathon könnte sich für dich lohnen.

Nein, Marathon wird dir wahrscheinlich nicht gefallen.

Du bist in ARC Raiders vielleicht besser aufgehoben

So entsteht das Ergebnis: Für jede Antwort gibt es eine von uns festgelegte Anzahl an Punkten pro Ergebnis. Am Ende werden eure Punkte zusammengerechnet und geschaut, welches der drei Ergebnisse am meisten Punkte gesammelt hat – basierend auf euren Antworten.

Welche Antwort dabei wie viele Punkte für welches Ergebnis gibt, hat MeinMMOs Shooter-Experte Dariusz anhand seiner Spielerfahrung während des Server-Slams von Marathon und in anderen Extraction-Shootern wie ARC Raiders festgelegt.

Für wen lohnt sich Marathon?

Marathon lohnt sich als Extraction-Shooter mit PvP-Fokus primär für Spieler, die gerne Spiele wie Escape from Tarkov, Hunt: Showdown sowie ARC Raiders spielen und dabei Spaß an intensiven PvP-Kämpfen mit anderen Spielern haben oder vor diesen zumindest nicht zurückschrecken.

Wenn ihr generell kein Fan von Extraction-Shootern seid oder euch schnell über andere Spieler aufregt, sobald diese das Feuer auf euch eröffnen, dann kommt Marathon für euch wahrscheinlich nicht infrage. Außerdem solltet ihr aufgeschlossen gegenüber einem außergewöhnlichen und teils farbenfrohen (wenn auch nicht bunten) Grafikstil sein, denn Marathon hebt sich optisch von Titeln mit einem eher realistischen Setting wie Escape from Tarkov oder Gray Zone Warfare deutlich ab.

Zudem schadet es nicht, wenn ihr Hero-Shooter oder Spiele mit verschiedenen Klassen mögt, da es in Marathon die Runner-Hüllen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gibt. Und wenn euch das alles egal ist, und ihr einfach Wert auf ein starkes Gunplay und einige Wochen intensiven Grind legt, dann könnt ihr mit Marathon durchaus eine gute Zeit haben.

Falls ihr euch vor dem Release von Marathon nochmal die wichtigsten Infos in einer ausführlichen Übersicht anschauen wollt, bevor ihr auf Steam, Xbox oder PS5 auf kaufen drückt, könnt ihr das auf MeinMMO tun: Alles Wichtige zum Release von Marathon: Uhrzeit, Preis, Preload und mehr