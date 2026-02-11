Marathon will eine Sache anders als ARC Raiders machen, bestraft euch nicht, wenn ihr „Ratten“ seid

ARC Raiders setzt auf ein kontroverses Feature, um gleichgesinnte Spieler in dieselbe Lobby zu packen. Marathon soll dies aber nicht tun, sagt der Game Director.

Was ist das für ein Feature? Virgil Watkins, der Lead-Designer von ARC Raiders, hat im Januar 2026 bestätigt, was sich viele Fans bereits gedacht haben: Beim Matchmaking der Runden fließt auch mit ein, ob ihr Spieler öfter hinterrücks angreift.

ARC Raiders erkennt, wer in einer Konfrontation als Erster schießt, und steckt Spieler, die anderen öfter in den Rücken schießen (von einigen auch „Ratten“ genannt, wobei das ein sehr negativ wertender Begriff ist), häufiger mit anderen „Ratten“ in eine Lobby.

Diese Form von „aggression-based matchmaking“, wie es die Spieler nennen, ist in ARC Raiders kontrovers. Einige Spieler tricksen das System nämlich bewusst aus, um in freundlichen Lobbys zu landen. Einmal dort angekommen, mähen sie alles nieder, vor allem auch andere Spieler (berichtet etwa GameRant).

Kein „aggression-based matchmaking“ in Marathon

Könnte Marathon auf ein ähnliches System setzen? Laut Joe Ziegler, Game Director von Marathon, wird es diese Form von Matchmaking nicht im Spiel geben. „Wir haben keine speziellen Matchmaking-Regeln, um ‘nicht-kampforientierte Spieler’ zu trennen“, zitiert Marathon Bulletin den Chefentwickler.

Das Zitat stammt vom chinesischen News-Outlet Ali213 und ging aus einem Presseevent zu Marathon hervor. Marathon Bulletin ist ein inoffizieller Kanal zu Marathon auf X.com, der sich Nachrichten und Updates rund um den Extraction-Shooter widmet.

Die Frage, ob ein anderer Spieler einem feindlich gesinnt ist oder nicht, mache laut Ziegler den Kern der Survival-Erfahrung aus. Er erklärt weiter: „Es ist diese Ungewissheit, die bestimmt, wie unvorhersehbar jeder Durchlauf sein kann.“

Immerhin soll es im Spiel einen Proximity-Chat geben, ihr könnt also mit anderen Spielern in eurer Nähe reden. Es steht euch nach wie vor offen, ob ihr eher kooperativ spielt oder jeden Spieler direkt angreift, das allein wird aber keinen Einfluss auf eure Lobbys haben.

Marathon ist zwar das neueste Spiel vom Entwicklerstudio Bungie, die Systemanforderungen des Spiels fallen dafür aber noch ziemlich großzügig aus. Auch beim Arbeitsspeicher dürft ihr ordentlich sparen – gut für alle, die sich nicht mehr damit eindecken konnten. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Marathon zeigt Systemanforderungen: Den Shooter könnt ihr sogar dann spielen, wenn ihr euch wegen der RAM-Krise keinen neuen PC leisten könnt