Entwickler von ARC Raiders warnt alle Ratten: „Können nachverfolgen, wer zuerst schießt“

Dariusz Müller
Ein führender Entwickler von ARC Raiders hat über das Matchmaking des Spiels gesprochen und dabei eine Info geteilt, die „Ratten“ als Warnung interpretieren können.

Wer warnt hier?

  • Virgil Watkins, der Lead-Designer von ARC Raiders, hat in einem Interview mit gamesradar über das Matchmaking des Spiels gesprochen.
  • Watkins sagt, „aggression-based“ sei als Beschreibung des Systems zwar etwas irreführend, doch die Spieler seien mit ihrer Vorstellung davon, wie es funktioniert, gar nicht so falsch – aber das Verhalten der Spieler sei nur ein kleiner Teil eines deutlich komplizierteren Systems.
  • Anschließend teilt der Entwickler eine Info, die „Ratten“ als Warnung interpretieren können.
ARC Raiders weiß, was du auf der letzten Map getan hast

Was ist das für eine Warnung an die Ratten? Watkins sagt, dass das Spiel feststellen könne, wenn ihr jemandem hinterlistig in den Rücken schießt. „Wir können verfolgen, wer zuerst schießt und wer Schaden nimmt“, erklärt er.

Wie Embarks CEO Patrick Söderlund bereits Ende Dezember bestätigte, hat eure Spielweise Auswirkungen darauf, in welchen Lobbys ihr spielt. Solltet ihr also oft anderen Spielern in den Rücken schießen, erkennt das Spiel das und ihr kommt häufiger in Lobbys mit anderen Spielern, die ebenfalls zuerst schießen.

Anschließend führt Watkins aus, dass das Spiel dabei jedoch keine Absicht oder Moral erkennen könne, sondern nur, wer zuerst Treffer auf einen anderen Raider landet:

„Wenn ich ein sehr schlechter Spieler bin und du ein guter Spieler, und ich bin der Angreifer und verfehle einfach alle meine Schüsse und du verteidigst dich, dann weiß das Spiel nicht, was die Absicht war. Sie haben nur gesehen, dass du mich besiegt hast, weil ich so schlecht bin.“

Wenn ihr also sichergehen wollt, dass euch das Spiel nicht als Aggressor einer Auseinandersetzung zwischen Raidern wertet, dann müsst ihr euch wohl als Erstes treffen lassen.

Für die Entwickler von ARC Raiders ist das PvP ein Teil des Spiels, allerdings nicht der alleinige Fokus. Es trägt zur Spannung und Atmosphäre des Shooters bei. Deswegen wollen die Entwickler nach derzeitigen Plänen das PvP auch nicht mit Systemen wie PvP-Leaderboards weiter fördern. Mehr dazu lest ihr hier: ARC Raiders will PvP auch zukünftig nicht fördern, verzichtet deshalb auf ein bekanntes System: „Geht nicht ums Erschießen anderer Spieler“

