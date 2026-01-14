Ein „Bondage“-Skin in ARC Raiders fesselt die Community: Manche wollen ihn loswerden, andere setzen noch einen drauf

Ein neuer Skin in ARC Raiders sorgt bei Spielern für Aufsehen. Während manche vergeblich nach dem richtigen Safeword suchen, finden ihn andere ironisch gut und verbessern ihn auf ihre eigene Art.

Von welchem Skin ist die Rede? Es handelt sich um den „Abyss“-Skin in ARC Raiders, der seit dem neusten Update im Spiel zur Verfügung steht. Im Game wird er als ein „schwer gepanzerter Anzug der Tiefe“ beschrieben, der mit einem Techno-Auge am Helm recht einschüchternd sein soll.

Die Spieler fühlen sich bei dessen Anblick jedoch eher weniger eingeschüchtert, wie man den vielen Community-Reaktionen auf Reddit entnehmen kann. Die Aufnahme spaltet sich stark zwischen absoluter Enttäuschung und Begeisterung. Und das liegt vorwiegend an der unteren Partie des Skins, die man auf den ersten Blick im Musical „Kinky Boots“ erwarten könnte:

„Warum, Embark … einfach warum“, schreibt WarpathWilly auf Reddit und auch ReliefOk1578 will, dass Embark auf seinen Hilferuf hört: „Um Gottes willen, gebt mir die Gelegenheit, diese BDSM-Knieschoner auszuziehen, und mein Leben gehört euch!“

Auch andere wollen, dass Embark noch weitere Dinge an dem Skin ändert. Ein Spieler nimmt die Arbeit selbst in die Hand, nur auf eine Art, die ein Großteil der Community nicht erwartet hätte.

BDSM-Skin ist eigentlich gar nicht so kinky wie erwartet

Was hat der Spieler für Verbesserungen vorgenommen? Der Spieler LavishnessDue6 nahm sich das Design des Abyss-Skins einmal persönlich vor, um ihn zu verbessern. Das Ergebnis war nicht die entfernte Schnürung, sondern ein Skin, dessen ganzes Outfit der Beinausrüstung würdig ist:

Die Reaktionen von der Community auf das überarbeitete Design sind durchaus positiv. Sie sehen es nicht nur als gelungenen Witz, sondern finden ihn tatsächlich echt gut.

„Das ist ganz unironisch eine Verbesserung“, schreibt Fire_hive und auch CorruptDictator gibt zu, „Da könnte ich den Button zum Kaufen gar nicht schnell genug drücken.”

Was sind das eigentlich für Schnürungen? Spieler heben in den Diskussionen rund um den Skin hervor, dass die Beinschnürung tatsächlich absolut gar nichts mit Bondage zu tun hat, wie auch investornewb auf Reddit erklärt:

„Für alle, die sich fragen, was das ist: Es handelt sich um einen Anti-G-Anzug, den Piloten früher trugen, und nicht um sexy Dessous :)”

Anti-G-Hosen und -Anzüge sind für Piloten, die besonders hohen G-Kräften durch schnelle Luftmanöver ausgesetzt sind. Durch die Schnürung soll eine Absackung des Blutes in den unteren Körper verhindert werden, um die Blut- und Sauerstoffversorgung des Hirns weiter zu unterstützen.

Gleichzeitig mit dem neuen Update, mit dem Raider einen sexy Skin erhalten haben, erhielt die Community noch ein weiteres schickes Geschenk.