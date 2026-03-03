Twitch-Streamer grindet sich vor Release auf Level 50 in Marathon, aber behalten kann er nichts

Ein Twitch-Streamer hat in 3 Tagen über 50 Level in Marathon erspielt. Jetzt ist er wieder Level 0 und muss neu anfangen.

Um wen geht es? Der US-amerikanische Twitch-Streamer Mac „Albralelie“ Beckwith (25) hat Bungies neuen Extraction-Shooter Marathon während des Server-Slams ausgiebig getestet. Innerhalb von 3 Tagen spielte er 35 Stunden und erreichte so Level 53.

Albralelie ist vor allem für den Battle-Royale-Shooter Apex Legends bekannt, den er seit 2019 professionell spielt.

In dieser Zeit war er für verschiedene namhafte E-Sport-Organisationen wie TSM, Team Liquid, Cloud9, FaZe und FURIA tätig und verdiente bereits über 177.000 US-Dollar an Preisgeldern.

Seit 2025 spielt Albralelie für das Team „Hotdog Mafia“.

Auf Twitch zeigt der 25-Jährige dementsprechend vorrangig Apex Legends, spielt aber auch viele andere Shooter wie Delta Force und Escape from Tarkov.

Streamer verliert 53 Level in Marathon, aber völlig umsonst war das nicht

Warum kann er nichts behalten? Bungie hat vor dem Start des Server-Slams klar kommuniziert, dass niemand den erspielten Fortschritt nach dem Ende des Tests behalten wird. Jeder Spieler muss zum Release neu bei Level 0 anfangen, auch Albralelie.

Bringt ihm der Grind trotzdem was? Ja, völlig umsonst war die investierte Zeit für den Streamer nicht. Spieler konnten während des Server-Slams Belohnungen verdienen, wenn sie bestimmte Level erreichten.

Bei diesen Belohnungen handelt es sich um verschiedene Implantate, Kerne, Waffen-Mods und sogar einen Rucksack, auf verschiedenen Seltenheitsstufen – je nachdem, welches Level der jeweilige Spieler erreicht hat. Die besten Belohungen gibt es auf Level 30.

Alle Belohnungen, die ihr für das Erreichen bestimmter Level während des Server-Slams bekommen konntet, sind Ausrüstungsgegenstände, die eure Runner-Hülle verbessern und euch somit Vorteile in einem Gefecht verschaffen.

Albralelie wird durch seinen Grind also bereits zum Release einige gute Ausrüstungsgegenstände in seinem Inventar vorfinden – auch wenn ihm die Level 30 bis 53 nur noch Spielerfahrung und Spaß brachten.

Streamer schießt für den Grind auf alles, das sich bewegt

Wie hat der Streamer so schnell gelevelt? In einem Kommentar auf X verriet Albralelie, wie er so effektiv XP sammeln und leveln konnte. Das Geheimnis des Streamers: „Töte alles, was sich bewegt.“

Albralelie spricht dabei nicht nur von den UESC-Robotern, die ihr überall auf der Map finden könnt, sondern auch von anderen Spielern. Er sagt, er sei direkt zu Beginn einer Runde zu den Spieler-Spawns gesprintet und habe auf seiner Seite der Map alles ausgelöscht. Anschließend sei er ins Zentrum gegangen, und habe alle anderen Spieler erledigt.

Sobald alle feindlichen Runner ausgeschaltet waren, widmete er sich den Events auf der Map, die er dann ohne Störenfriede problemlos absolvieren konnte.

Falls ihr aktuell noch unschlüssig seid, ob Marathon euch gefallen könnte, haben wir einen kurzen Check inklusive eines Quiz für euch vorbereitet. Dort findet ihr wichtige Informationen zu dem Shooter und könnt mit der Beantwortung von 10 Fragen herausfinden, ob das Spiel für euch interessant ist: Lohnt sich Marathon für euch? Der kurze Check vor Release