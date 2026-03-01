Marathon ist so schön, dass Spieler darin gerne Geld für skrupellose Unternehmer scheffeln

Der Grafikstil von Bungies neuem Extraction-Shooter Marathon hat von Anfang an Diskussionen ausgelöst. Jetzt wird das Spiel aber für seinen Look geliebt.

Was sagen Spieler über die Grafik? Der markante Look des Spiels hat einige Fans gefunden. Das zeigt unter anderem ein Beitrag auf r/Marathon, dem größten Subreddit zum Shooter. Dabei war die Grafik auch einer der häufigsten Kritikpunkte an dem Spiel, und bleibt es für einige auch immer noch.

Auf Reddit hat ein ein Nutzer vier Screenshots geteilt, die er im Spiel gemacht hat. Viel sagt er nicht dazu, nur eines: „Was für ein wunderschönes Spiel, Mann“. Viele stimmen ihm zu, der Beitrag hat (Stand 1. März 2026, 13:43 Uhr) über 2.900 Upvotes und 345 Kommentare, von denen ebenfalls viele voller Lob stecken.

Spieler lieben die eigenwillige Optik von Marathon

Was ist mit der Grafik? Marathon setzt auf einen sehr eigenwilligen Grafikstil. Das Spiel ist zwar durchaus farbenfroh, bleibt dabei aber düster. Ein Spieler beschreibt es als „menacing vibrancy“, auf Deutsch bedeutet das so viel wie „bedrohliche Lebhaftigkeit“. Der Stil ist also nicht so comichaft wie etwa bei Valorant oder Overwatch, aber deutlich stilisierter als zum Beispiel ein Escape from Tarkov.

Dieser Stil hat im Vorfeld des Releases bereits für große Diskussionen gesorgt. Die einen lieben ihn von Anfang an, die anderen finden die grellen Farben und minimalistischen Texturen gar nicht ansprechend. Vor allem die Texturen sähen oft so aus, als wären sie Platzhalter, was nicht jedem gefällt.

Hier seht ihr noch einmal den Reddit-Post inklusive Bildern:

Auch im GameStar Talk wurde die Optik bereits kritisch gesehen. Der Grafikstil sei zu gewagt für so ein wichtiges Projekt eines Studios, das sich gerade in einer schwierigen Situation befindet. Im Detail findet ihr diese Kritik auf YouTube, ab Minute 18:05 der „Spiele-Sorgenkinder“.

Trotzdem hat der eigenwillige Look des Spiels seine Fans gefunden. Die bewegen sich gerne durch die in ihren Augen wunderschöne Spielwelt. „Hasse es, im echten Leben Geld für Konzerne zu verdienen. Liebe es, in Tau Ceti Geld für Konzerne zu verdienen“, meint ein Spieler. Tau Ceti IV ist übrigens der Name der Spielwelt von Marathon, wo ihr euch als kybernetische Söldner verdingt.

Neben dem besonderen Grafikstil wird auch die stimmungsvolle Beleuchtung im Spiel gelobt. Die hebe Räume nochmal besonders hervor. Selbst einige, die vorher eher skeptisch waren, sind inzwischen vom Stil begeistert.

Was Spieler derzeit spaltet, ist das Interface. Das passt optisch zwar zum Setting des Spiels, sei laut vielen aber überhaupt nicht intuitiv. Es gebe viel zu viele Menüs und Untermenüs, außerdem seien einige Icons kaum zu erkennen. Mehr über die Kritik erfahrt ihr hier: Marathon will die neue Konkurrenz zu ARC Raiders sein, aber Spieler meckern: „Warum ist alles 5 – 6 Menüs tief versteckt?“